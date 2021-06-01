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В Самарской области первые смены откроются в 32 детских лагерях 

1 июня 2021 18:09
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Почти 10 000 детей на этой неделе заедут в детские оздоровительные лагеря. 

В Самарской области стартовала летняя оздоровительная кампания. С 1 по 6 июня первые смены откроются в 32 лагерях. В них заедут 9800 ребят. Всего этим летом в лагерях региона смогут отдохнуться более 44 000 детей, в том числе почти 9 500 из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

В этом году в Самарской области помимо лагерей дневного пребывания будут работать 50 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 15 лагерей санаторного типа, которые функционируют круглогодично. В каждом из них планируется провести 3-4 смены продолжительностью 21 и 24 календарных дня. 

Право на бесплатную путёвку имеют дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно, проживающие на территории Самарской области, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость на льготные путёвки   зависит от типа организации детского отдыха и условий комфортности. Так, в летние оздоровительные лагеря можно получить льготу в размере 40 % от стоимости путёвки. Для родителей она обойдется в сумму от 6 852 рублей. В санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия льгота составит 50 % от стоимости путевки. За нее нужно будет заплатить сумму от 12 906 рублей.

 «Решение об открытии летних смен принято оперативным штабом в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Самарской области. В этом году есть особенности проведении летней оздоровительной кампании - детские центры будут работать с 75%-ой загрузкой в соответствии с рекомендациями эпидемиологов», - подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Заезды организованы по тем же принципам, как и в прошлом году. Все дети и сотрудники в организации отдыха должны заехать одновременно. Перед сменой работники лагерей обязательно проходят обследование на новую коронавирусную инфекцию, тот, кто задействован в  пищеблоке - на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций. Ежедневно и сотрудникам, и отдыхающим будут измерять температуру. С учетом погодных условий большинство мероприятий организуют на улице, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе. Массовые мероприятия, в том числе родительские дни, исключат.

Сегодня, в день защиты детей первая смена открылась в лагере санаторного типа «Электроник - Дубрава». Он находится в сосновом бору на берегу реки Волга, в 20 километрах от Тольятти. На территории лагеря расположены игровые, детские и спортивные площадки, летняя эстрада, актовый зал, беседки на открытом воздухе, современный бассейн.

 «Мы провели подготовительные работы. Убрались в корпусах, провели обработку территорий, все сотрудники прошли медицинскую комиссию. Для организации досуга у нас достаточно спортивных площадок, есть и бассейн, два актовых зала. Есть все для отрядных мероприятий, а для ребят подготовлена насыщенная программа», - рассказывает директор детского лагеря Надежда Рамазашвили. 

Во время работы первой смены продолжительностью в 24 дня в этом лагере  отдохнут порядка 400 детей. Всего здесь запланировано проведение 3 смен – соответственно оздоровиться смогут около 1200 детей.  С начала года в детском санатории уже отдохнули 500 ребят. 

В нашем регионе у родителей ежегодно есть возможность приобрести для детей льготные путевки на время каникул. Новые возможности для организации детского отдыха дает программа детского туристического кешбэка, инициированная Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию. Программа стартовала 25 мая. В ней участвуют лагеря из разных регионов страны. В Самарской области – пока это 10 лагерей. Среди них - "Салют" (две организации с таким названием, в том числе на Мехзаводе), "Берёзки", "Космос-2", "Россия", "Лесной", "Звездочка", пансионат "Радуга", санаторий "Сергиевские минеральные воды", кинель-черкасский санаторий "Колос".

Все желающие могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря, участвующие в программе, на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Поездку в лагерь нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После этого в течение 5 дней автоматически половина от цены путевки вернётся на карту.

Список лагерей-участников программы детского туристического кешбэка можно найти на портале мирпутешествий.рф в разделе – «Детские лагеря». Жители Самарской области могут ознакомиться со списком организаций по ссылке https://vk.com/wall-201814802_4413   

Отправить детей в лагерь можно будет в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября.

 

Фото из открытых источников

 

 

Теги: детские лагеря первые смены

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