В Самарской области пенсионерам показали признаки поддельных купюр

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С целью предупреждения преступлений, связанных со сбытом поддельных денежных знаков, сотрудники полиции и общественники Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с населением.

Так, в Кошкинском районе следователь следственного отделения Евгений Алпеев и председатель Общественного совета при отделе полиции Глеб Мотолыгин посетили Комплексный центр социального обслуживания населения, где пообщались с местными жителями пенсионного возраста.

Во время встречи гости продемонстрировали присутствующим признаки поддельных купюр, разъяснили алгоритм действий в случае обнаружения подделки или возникновения сомнений в подлинности денежного знака, а также напомнили о запрете попыток сбыта фальшивых купюр, подчеркнув, что в таком случае, в соответствии с законодательством, гражданин становится преступником.

В завершение мероприятия младший лейтенант юстиции и общественник ответили на вопросы присутствующих и раздали им памятки, содержащие рекомендации по профилактике фальшивомонетничества.