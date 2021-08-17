В Самарской области ожидается аномально жаркая погода 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в машине.
Водитель скорой в Чите скрутил мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину и вызвал полицейских
Пострадали оба водителя автомобилей. Они были госпитализированы.
В Приволжском районе на автодороге столкнулись «Lada Kalina» и «Renault Logan»
За семь месяцев 2020 года было оплачено 430 миллионов поездок. 
СберБанк: Количество оплаченных банковской картой поездок в транспорте выросло почти в 2,4 раза
Президент в режиме видеоконференции провел совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.
Владимир Путин взял под личный контроль устранение ЧС и их последствий в регионах России
В первые учебные дни и в течении месяца возле школ будут выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.
В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
На электронной торговой площадке пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество.
В Тольятти на торги выставили 87 квартир в рамках исполнительных производств
Молодежный симфонический оркестр Поволжья  — это  уникальный сессионный оркестр, созданный в Тольятти.
В Самарской филармонии состоится гала-концерт молодежного симфонического оркестра Поволжья
В преддверии начала нового учебного года особое внимание автоинспекторы обращают на техническое состояние транспортных средств.
Сотрудники Госавтоинспекции проверили школьные автобусы в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.39
-0.08
EUR 86.51
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области  
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области ожидается аномально жаркая погода 

17 августа 2021 09:16
168
Со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 С и более.

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 17 по 22 августа в Самарской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 С и более.

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, ГУ МЧС Самарской области рекомендует соблюдать ряд несложных правил:

- не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;

- избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;

 - пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;

- необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;

 - следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);

- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;

- людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;

- автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Теги: аномальная жара самарская область

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В программу праздничных мероприятий включены онлайн-турнир, конкурсы и челлендж, рассчитанные на различные возрастные и социальные группы населения.
13 августа 2021, 14:45
В Самарской области День физкультурника в этом году отметят в онлайн-формате
В программу праздничных мероприятий включены онлайн-турнир, конкурсы и челлендж, рассчитанные на различные возрастные и социальные группы населения. Спорт
1133
Сегодня Самарская область входит в десятку регионов России, наиболее привлекательных для туризма.
11 августа 2021, 23:39
Самарские краеведы и экскурсоводы: в губернии втрое увеличилось число туристов из других регионов России
Сегодня Самарская область входит в десятку регионов России, наиболее привлекательных для туризма. Туризм
953
Впервые на одной Олимпиаде самарские фехтовальщики выиграли сразу 3 награды.
10 августа 2021, 15:23
Итоги Олимпиады в Токио: 12 спортсменов Самарской области завоевали 4 серебряные медали
Впервые на одной Олимпиаде самарские фехтовальщики выиграли сразу 3 награды.   Спорт
930
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
187
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
575
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1028
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1360
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 августа 2021  13:27
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1433
Весь список