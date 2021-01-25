В Самарской области отметят День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

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27 января на территории Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.). В образовательных учреждениях губернии пройдут уроки мужества, будут организованы Вахты Памяти.

В Самаре в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 11.00 в Парке Победы состоится церемония возложения цветов к памятнику защитникам и жителям блокадного Ленинграда, передает пресс-служба облправительства.