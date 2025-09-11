Я нашел ошибку
Главные новости:
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
В Самарской области отметили десятилетие крупного бизнес-сообщества

11 сентября 2025 14:20
135
В честь юбилея на площадке центра «Мой бизнес» состоялось торжественное мероприятие с участием первых лиц региона, руководства сообщества и его резидентов.

Региональное сообщество предпринимателей «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга» отмечает 10-летие со дня основания. В честь юбилея на площадке центра «Мой бизнес» состоялось торжественное мероприятие с участием первых лиц региона, руководства сообщества и его резидентов.
В Самарской области выстраивается конструктивный диалог между бизнесом и властью. Для продуктивного взаимодействия в регионе успешно работают бизнес-сообщества, которые помогают высказывать позицию бизнеса по разным вопросам ведения своего дела, законодательным изменениям в сфере МСП, внедрению актуальных инструментов поддержки.  
«Сегодня Сообщество – это команда единомышленников, объединённых общими целями и ценностями. Объединение не только вносит огромный вклад в экономические, научные и технологические достижения региона, но и участвует в подготовке молодого поколения предпринимателей, последовательно поддерживает социальную ответственность бизнеса. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем совместно открывать уникальные производства, развивать технологии и укреплять экономику региона», – поздравил присутствующих Антон Емельяненко, врио вице-губернатора - руководителя администрации Губернатора Самарской области.
«Топ-менеджер» активно продвигает интересы бизнес-сообщества и взаимодействует с органами власти, участвует в работе по улучшению инвестклимата, бизнес-среды и развитию предпринимательства в регионе. 
«Сегодня в рядах объединения - более 200 успешных бизнесменов и руководителей компаний, суммарный оборот которых в 2024 году превысил 220 млрд. рублей. За десятилетний период сообщество организовало свыше 500 деловых мероприятий: конференций, форумов, нетворкингов, бизнес-встреч. Мы гордимся успехом каждого нашего предпринимателя и готовы поддерживать их проекты и начинания», – отметила Наталия Медведева, руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга».
Сообщество ведет активную работу по повышению доступности информации о мерах государственной поддержки. Благодаря взаимодействию с органами власти, инфраструктурой поддержки, многие резиденты смогли реализовать масштабные проекты, укрепить своё положение на рынке.
«Это уникальное сообщество бизнес-людей с разным опытом. И здесь ты видишь альтернативные пути развития, решения проблем, которые самостоятельно не увидел бы. Это большое количество связей, помощь в выстраивании диалога с властью», – рассказал один из резидентов, директор компании «Тесвел» Сергей Моршанский.
После торжественной части состоялась пленарная дискуссия, участники которого разобрали реализованные кейсы и успешные проекты резидентов.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

