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В Самарской области открывается детский палаточный лагерь «Ярче»

16 июля 2025 17:14
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В Самарской области открывается детский палаточный лагерь «Ярче»

24 июля в 10:00 в селе Покровка Безенчукского района Самарской области состоится торжественное открытие палаточного лагеря «Ярче». Новый лагерь, рассчитанный на 48 детей и подростков от 7 до 14 лет, предлагает уникальную программу активного отдыха без гаджетов, включающую спортивные игры, творческие мастер-классы, образовательные мероприятия, туристические походы и традиционные вечерние костры с песнями под гитару.

Проект реализован Самарской региональной общественной организацией развития лагерного туризма «Ярче».  «Мы создали пространство, где каждый ребёнок сможет раскрыть свой потенциал, научиться чему-то новому и найти друзей на всю жизнь», – отметил учредитель и президент Самарской региональной общественной организацией развития лагерного туризма «Ярче» Ярослав Чернышев.

«Ярче» – это не просто место для летнего досуга, а настоящая школа жизни, где дети учатся самостоятельности, работе в команде и бережному отношению к природе», – добавил Виктор Ярыгин, учредитель и президент Самарской региональной общественной организацией развития лагерного туризма «Ярче».

В программе открытия лагеря запланирована торжественная церемония с приветственными словами почётных гостей и экскурсия по территории лагеря.

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