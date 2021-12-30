В Самарской области открылась выставка "Новогодняя сказка"

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В Самарской области в детском эколого-биологическом центре одновременно появились сотни елок. Все новогодние деревья - рукотворные. Более того, сделаны из нетоксичных материалов, пишет sova.info.



Выставку композиций "Новогодняя сказка" по масштабу можно считать самой крупной в губернии. Более двух тысяч рукотворных поделок со всех уголков прибыли в Самарский областной эколого-биологический центр. Члены жюри из опытных флористов, художников и педагогов декоративно-прикладного творчества долго спорили, чтобы в самодельном лесу выбрать две лучшие елочки.



Выставка-конкурс "Новогодняя сказка" уже более 20 лет проходит в одном и том же месте. Он нацелен на воспитание бережного и внимательного отношения к природе средствами художественного творчества. Здесь не приветствуются живые растения, токсичные материалы и стекло.



"Новогодняя сказка" (0+) открыта для посетителей до 30 января 2022 года. Как выглядят самые красивые елочки, смотрите в сюжете sova.info.

Фото: скриншот видео