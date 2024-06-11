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В Самарской области оказывается помощь переехавшим соотечественникам

11 июня 2024 15:35
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Чтобы помочь в решении вопросов с кадровой потребностью служба занятости региона проводит разные мероприятия, в том числе по привлечению кадров в СО.

В регионе успешно реализуется государственная программа по содействию добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Также она направлена на людей, чьи предки проживали на территории Российской Федерации ранее. Учитывая высокую потребность предприятий региона в кадрах, это позволяет привлечь в Самарскую область специалистов, а также молодежь, готовую здесь учиться и работать.

Ксения Гришанова переехала из Казахстана. Самарскую область выбрала, потому что здесь родился и провел детство ее дедушка. Когда Ксения узнала о госпрограмме, то увидела в этом возможность реализовать свою мечту и переехала в Самару.

«Переезд дался мне легко, моя семья меня поддержала. Все необходимые документы оформила без проблем, получить меры поддержки по программе мне помогали специалисты службы занятости, - поделилась Ксения. -  Считаю, что я именно там, где должна быть. Самара удивительный город, очень большой, зеленый, солнечный. Здесь живут хорошие отзывчивые люди. У меня еще две сестры, сейчас они учатся, но тоже задумываются о переезде.  Очень важно знать, что там, куда ты переезжаешь, тебе могут оказать поддержку».

В Самаре девушка живет с января, получила гражданство России, нашла работу - трудится в компании, которая оказывает бухгалтерские и юридические услуги, а в апреле получила выплату на обустройство.

«В рамках программы оказываются такие меры поддержки, как единовременная выплата на обустройство и также выплаты на жилищное обустройство, - рассказала Наталья Сашина, ведущий специалист сектора повышения мобильности трудовых ресурсов Управляющего центра занятости населения Самарской области. - Для оказания содействия в переселении соотечественники могут обращаться в территориальные центры занятости населения». 

В настоящее время на предприятиях Самарской области более 50 тысяч вакансий. Чтобы помочь в решении вопросов с кадровой потребностью служба занятости региона проводит разные мероприятия, в том числе по привлечению кадров в Самарскую область.

 

Фото:  Минтруд Самарской области

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