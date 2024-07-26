В Самарской области обсудили систему мер по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних

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В четверг, 25 июля 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области. В заседании приняли участие руководители областных министерств образования, здравоохранения, культуры, спорта, социально-демографической и семейной политики, труда, занятости и миграционной политики, департамента общественной безопасности, представители силовых и надзорных ведомств, главы муниципалитетов региона.



Члены комиссии проанализировали ситуацию с правонарушениями в отношении несовершеннолетних, рассмотрели вопросы по оказанию помощи детям, пострадавшим в результате действий преступников, а также вопросы детского травматизма и смертности детей в ДТП, на пожарах, объектах железнодорожного и водного транспорта. Участники заседания акцентировали внимание на необходимости наращивать усилия по профилактике таких инцидентов.



Как отметила Наталья Катина, открывая заседание комиссии, «Сегодня одной из наших важнейших задач является выработка эффективных мер, способных повлиять на снижение числа таких преступлений, и профилактика преступности в отношении несовершеннолетних. Эту задачу мы сможем решить, только объединив усилия всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прошу департамент общественной безопасности провести инвентаризацию тех профилактических мероприятий и связанных с ними поручений, которые зафиксированы в протоколах заседаний комиссии, с целью их оптимизации и синхронизации. Если мы видим, что эти меры недостаточно эффективны, надо искать новые подходы».



На мерах по выявлению и профилактике преступлений против несовершеннолетних сделала акцент в своем докладе представитель СУ СК России по Самарской области Мария Коркина. В качестве дополнительной меры, направленной на снижение уровня преступности в отношении несовершеннолетних, она назвала разработку и внедрение механизма межведомственного обмена информацией о детях с существенными изменениями поведения и психологического состояния. Как отметила представитель Следственного комитета, значительную часть правонарушителей выявляют в близком окружении пострадавших – среди родственников, членов семьи и друзей, а потому на первый план в профилактике этой категории преступлений выходит выявление превентивных составов, в частности, привлечение родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и уклонение от обязанности воспитания детей. Так, за истекший период 2024 года возбуждено 48 уголовных дел в связи с уклонением от обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.



Кроме того, следственным управлением выстраивается комплексная система по психологической реабилитации несовершеннолетних потерпевших. Подписано соглашение между Следственным управлением и министерством социально-демографической и социальной политики Самарской области о мерах психологической помощи несовершеннолетним, ставшим жертвами насильственных преступлений. На стадии подготовки к подписанию находятся аналогичные соглашения с министерством здравоохранения и министерством образования Самарской области. Наталья Катина поручила ускорить эти процедуры.



Заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Татьяна Гордеева также сообщила, что основной причиной преступлений против детей и подростков является нарушение контроля со стороны родителей, оставление детей без присмотра.



Участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних уделяют большое внимание раннему выявлению неблагополучных родителей, постановке на учет, их включению в проект Школы ответственного родительства, обучению навыкам бесконфликтного общения, соблюдению закона о недопустимости пребывания детей в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых.

Врио заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая отметила, что специалисты министерства постоянно держат ситуацию на контроле, и в качестве предложения обозначила обучение специалистов организаций для детей-сирот основам профилактики и раннего выявления преступлений подобного характера.



Она также отметила, что с детьми, пострадавшими в результате противоправных действий, в случае их согласия работают психологи, оказывающие как экстренную, так и пролонгированную помощь.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы профилактики детской смертности и травматизма при дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, на транспортных и иных потенциально опасных объектах. Начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России по Самарской области Алла Нечесова также подчеркнула, что в такие ситуации попадают дети, оказавшиеся в опасных местах без родителей и взрослых родственников, поэтому работать нужно и с родителями, и с детьми.



Управление МВД располагает большим объемом видео- и информационных материалов, направленных на профилактику опасного поведения. Участники комиссии обсудили дополнительные возможности по их распространению и доведению до родителей несовершеннолетних, в частности, было предложено демонстрировать такие видеоматериалы в кинотеатрах, перед показами фильмов для детей и подростков.