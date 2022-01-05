В Самарской области назначили новых федеральных судей

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В Самарской области утвердили новый состав руководителей федеральных судов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Всех судей утвердили сроком на 6 лет.

— Председателем Октябрьского городского суда стал Сергей Анатольевич Воробьев. Его перевели на эту должность из Самарского областного суда, — следует из документа.

Заместителем председателя Октябрьского районного суда Самары стал Александр Андреевич Саломатин, который раньше работал в Самарском районном суде.

Председателем Железнодорожного суда Самары осталась Людмила Юрьевна Колесникова. Ее назначили руководителем еще в 2015 году также на 6 лет. Сейчас срок ее назначения вышел, но Людмилу Колесникову решили оставить в этой должности.

На старом месте председателя Нефтегорского районного суда остался и Марат Саммигулович Баймишев. Его президент также назначил на второй срок.

Суд Похвистневского района возглавила Юлия Валериановна Карамзина. Она работает в этом учреждении с 2017 года.

Назначение новых федеральных судей стало последней кадровой перестановкой в Самарской области в истекшем, 2021 году. До этого в декабре сформировали новый состав региональной избирательной комиссии. В нее вошли 14 человек с правом решающего голоса. Главой облизбиркома назначили Вадима Михеева, пишет 63.ру.