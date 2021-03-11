В Самарской области началось крупное учение военных связистов

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В Самарской области началось учение бригады управления и связи 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа с привлечением около 1 тыс. военнослужащих.

Подразделения рано утром отработали получение сигнала тревоги и сейчас выполняют марши несколькими воинскими эшелонами в район сосредоточения. Часть подразделений уже прибыла в район и разворачивают мобильные комплексы. По пути следования они отразили атаки диверсантов на колонну техники.

Учение продлится 3 дня. Военные связисты отработают организацию автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений, дислоцированных в регионах Поволжья, выполнят задачи по смене и маскировке основных и запасных позиций, отразят внезапные атаки на пункты управления.

В учении задействовано свыше 200 единиц техники, в том числе новейший автоматизированный подвижный аппарат АПЕ-5К, который позволил автоматизировать и в 2,5 раза повысить качество обмена информацией, передает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО