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В Самарской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений

8 октября 2024 16:57
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Произвести уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ за 2023 год необходимо не позднее 2 декабря 2024 года.

УФНС России по Самарской области сообщает о массовой рассылке налоговых уведомлений всем налогоплательщикам, в том числе несовершеннолетним детям - собственникам имущества, имеющим обязанность по уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.

В электронном виде налоговое уведомление получат физические лица, которые являются пользователями электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», а также лица, уведомившие налоговый орган о получении документов в электронном виде через «личный кабинет» на портале «Госуслуги». Остальным налогоплательщикам налоговое уведомление будет направлено заказным письмом по почте.

Утвержденная форма налогового уведомления включает сумму налога, подлежащую уплате, сведения об объекте налогообложения, налоговой базе, сроке уплаты налога, а также сведения, необходимые для перечисления налога в качестве единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации:
- QR – код или штрих-код;
- универсальный идентификатор начисления (УИН);
- банковские реквизиты.

Промостраница «Налоговое уведомление 2024 года», размещенная на официальном сайте ФНС России, поможет узнать об основных изменениях в налогообложении имущества физических лиц, способах проверки налоговых ставок и льгот, возможности получения платежных документов через портал «Госуслуги», а также предоставит алгоритм действий в ситуации, когда налоговое уведомление не получено или в нем содержится некорректная информация.

Распечатать налоговое уведомление для оплаты традиционным способом или оплатить онлайн поможет «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», авторизоваться в котором можно самостоятельно с помощью учетной записи от портала «Госуслуги». Получить налоговое уведомление также можно в любой налоговой инспекции или МФЦ.

Оплатить имущественные налоги можно разными способами, выбрав самый удобный: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также в любом отделении банка или почты, через платёжный терминал или мобильные приложения банков, используя один из реквизитов, размещенных в налоговом уведомлении.

Произвести уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ за 2023 год необходимо не позднее 2 декабря 2024 года.

 

Фото:  Департамент информационной политики СО

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