В Самарской области можно наблюдать новогоднюю комету

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Самарские астрономы-любители запечатлели на небе яркую комету, которую наряду с официальным названием C/2022 E3 (ZTF) окрестили новогодней. Она оставляет разноцветный след и очень фотогенична, пишет Сова.

Как рассказал директор самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Баранский, хвостатую странницу можно будет наблюдать и фотографировать в самарском небе около двух недель.

- Наблюдать комету лучше всего за городом, подальше от фонарей и городской засветки, а также когда нет на небе Луны, так как она тоже сильную засветку даёт. Точки для наблюдений можно поискать по карте засветки, например, ightpollutionmap.info. Комету наблюдать лучше ближе к 1 февраля, за несколько дней до и несколько после, так как именно 1 февраля комета будет пролетать на наименьшем расстоянии от Земли – а это наиболее благоприятные условия её видимости.

По словам Евгения, на небе комета в конце января и начале февраля будет перемещаться по созвездиям Дракона, Малой Медведицы и Жирафа. И её можно будет наблюдать на протяжении всей ночи. Он подсказал, что для более точного поиска кометы на небе можно воспользоваться программами-планетариями, например, Stellarium или StarWalk2.

Эту комету ученые открыли в марте 2022 года в созвездии Орла.

- Поймать ее в объектив нелегко, но возможно, - добавил Евгений. - Она пока ещё не очень яркая, но постепенно набирает силу. По прогнозам ученых, комета должна стать видна из темного места невооруженным глазом. Пока стоит ясная погода и Луна не мешает, хвостатую можно фотографировать, а также наблюдать за городом визуально даже в небольшие телескопы. Выглядит комета в телескоп сейчас как светлое продолговатое пятнышко.

Сам Евгений уже запечатлел далекую комету в Большеглушицком районе, подальше от городской засветки. Для съемки использовался астрограф на базе телескопа-рефлектора TS150/605 с зеркалкой (на монтировке EQ6-R. 70x120 сек. полная калибровка).

Фото: pxhere.com