В Самарской области к людям за едой пришел лосенок

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В Самаркой области к людям за едой пришел лосенок. Зверь оказался небольшим, смелым и, видимо, голодным, потому что выпрашивал еду у прохожих.

Очевидцы засняли, как он берет угощение с руки девушки. В кадре она объясняет, что кормит лосенка пирожными. Сколько «вкусняшек» съел зверь, не совсем ясно.

Местные жители рассказали корреспондентам «КП-Самара», что лосенку в селе Бахилово, где снято видео, замечают уже не в первый раз. Предлагали ему яблоки, но животное неизменно тянется к сладостям.

Специалисты советуют все же не давать животным сладостей – гораздо полезнее будет угощение в виде сена. Особой популярностью оно пользуется у лосей как раз в конце зимы.

Фото: принтскрин видео.