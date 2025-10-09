В Самарской области изучили общественное мнение о деятельности транспортной полиции

119

Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с представителями Общественного совета при линейном управлении в сентябре провели мониторинг общественного мнения о деятельности транспортной полиции. Для достижения положительных результатов сотрудникам полиции очень важна поддержка гражданского общества. Кроме того, общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки деятельности органов внутренних дел.

Опрос граждан проводился в зданиях вокзалов на железнодорожных станциях Похвистнево, Кинель, Чапаевск, Безенчук и Тольятти, в пассажирских поездах, находящихся в пути следования. На вопросы анкет ответили и в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт «Курумоч».

В мероприятии по изучению общественного мнения в аэропорту «Курумоч» принял участие представитель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте Алексей Салтанов, а на железнодорожном вокзале станции Самара в проведении опроса граждан участвовал председатель общественного совета Владимир Берглезов.

Пассажирам было предложено анонимно ответить на 9 вопросов анкеты, которые касались степени защищенности граждан на объектах транспортной инфраструктуры, опасения за жизнь, здоровье и сохранности личного имущества. Кроме этого, отвечая на вопросы анкеты, граждане дали оценку деятельности и сообщили об уровне доверия сотрудникам транспортной полиции.

Всего на территории оперативного обслуживания Средневолжского ЛУ было опрошено 100 совершеннолетних респондентов. Из них в аэропорту «Курумоч» на вопросы ответили 30 человек, а на объектах железнодорожного транспорта – 70 граждан. Подавляющее большинство из них доверяют транспортным полицейским (92%) и оценивают их работу положительно (93,3%). Кроме этого, граждане чувствуют себя защищенными на указанных объектах транспорта (92%) и готовы, при необходимости, оказать помощь полицейским (96%), сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте