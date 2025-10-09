В Самарской области изучили общественное мнение о деятельности транспортной полиции

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
-0.38
EUR 94.94
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области изучили общественное мнение о деятельности транспортной полиции

9 октября 2025 14:05
119
Опрос граждан проводился в зданиях вокзалов на железнодорожных станциях Похвистнево, Кинель, Чапаевск, Безенчук и Тольятти, в пассажирских поездах, находящихся в пути следования.

Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с представителями Общественного совета при линейном управлении в сентябре провели мониторинг общественного мнения о деятельности транспортной полиции. Для достижения положительных результатов сотрудникам полиции очень важна поддержка гражданского общества. Кроме того, общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки деятельности органов внутренних дел.

Опрос граждан проводился в зданиях вокзалов на железнодорожных станциях Похвистнево, Кинель, Чапаевск, Безенчук и Тольятти, в пассажирских поездах, находящихся в пути следования. На вопросы анкет ответили и в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт «Курумоч».

В мероприятии по изучению общественного мнения в аэропорту «Курумоч» принял участие представитель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте Алексей Салтанов, а на железнодорожном вокзале станции Самара в проведении опроса граждан участвовал председатель общественного совета Владимир Берглезов.

Пассажирам было предложено анонимно ответить на 9 вопросов анкеты, которые касались степени защищенности граждан на объектах транспортной инфраструктуры, опасения за жизнь, здоровье и сохранности личного имущества. Кроме этого, отвечая на вопросы анкеты, граждане дали оценку деятельности и сообщили об уровне доверия сотрудникам транспортной полиции.

Всего на территории оперативного обслуживания Средневолжского ЛУ было опрошено 100 совершеннолетних респондентов. Из них в аэропорту «Курумоч» на вопросы ответили 30 человек, а на объектах железнодорожного транспорта – 70 граждан. Подавляющее большинство из них доверяют транспортным полицейским (92%) и оценивают их работу положительно (93,3%). Кроме этого, граждане чувствуют себя защищенными на указанных объектах транспорта (92%) и готовы, при необходимости, оказать помощь полицейским (96%), сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
378
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
640
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
542
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
736
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
772
Весь список