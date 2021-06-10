В Самарской области до конца года будут цифровизированы еще 27 социальных услуг

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В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» еще 27 услуг, за предоставление которых отвечает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, будут переведены в электронный вид. Среди них, в частности, пособие по беременности и родам, пособие на ребенка из малообеспеченной семьи, единовременное пособие при рождении ребенка и другие.

А на днях жителям областного центра стала доступна новая услуга в электронном виде – сведения из архивного отдела администрации города. Посредством портала www.gosuslugi.ru теперь можно получить справки: о стаже работы, о заработной плате, об отпуске по уходу за ребенком, о награждении, а также копию архивного документа и другие сведения.

При этом человек сам решает, какой один из трех вариантов получения ответа ему выбрать: документ можно заказать в личный кабинет на портале Госуслуги, заказным письмом Почтой России либо забрать готовые документы лично в архивном отделе администрации Самары.

Услуги в электронном виде позволяют сократить время на получение нужного документа с возможностью подачи заявления в удобное для себя время без посещения того или иного ведомства. Это обстоятельство немаловажно в период действующих ограничений, установленных в рамках мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекцией.

Как отметил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, перевод социальных услуг, оказываемых населению, на «цифровые рельсы» значительно ускорит процесс их предоставления и упростит процедуру подачи документов. В конечном итоге это приведет к сокращению трудовых и временных затрат при предоставлении услуг гражданам.

Среди приоритетных задач по цифровизации услуг населению в 2021 году в департаменте информтехнологий и связи называют следующие:

создание полезных сервисов для граждан;

упрощение процессов подачи заявления в электронной форме;

проработка использования результатов оказания услуг в электронной форме;

повышение доли обращений в электронной форме за предоставлением госуслуг.

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