Я нашел ошибку
Главные новости:
Ранее Лифанов уже завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио.
В Египте на ЧМ по современному пятиборью самарский спортсмен завоевал золотую медаль
Активное участие в оформлении проекта благоустройства принимали жители. Именно они решали, что появится рядом с домом.
В Промышленном районе Самары преобразятся 11 дворов
В Самаре начинают отлавливать бродячих собак
В Самаре начинают отлавливать бродячих собак
Заместителю министра строительства Самарской области Анне Урусовой добавили полномочий
Заместителю министра строительства Самарской области добавили полномочий
Благодаря занятиям в самарском «Кванториуме» юные программисты победили в международной олимпиаде
Благодаря занятиям в самарском «Кванториуме» юные программисты победили в международной олимпиаде
Часть обманутых дольщиков из Самарской области вычеркнут из проблемных списков
Часть обманутых дольщиков из Самарской области вычеркнут из проблемных списков
Самарцы продолжают жаловаться на агрессивных собак
Самарцы продолжают жаловаться на агрессивных собак
Кабутов и Якуба подписали новые контракты с Крыльями Советов"
Кабутов и Якуба подписали новые контракты с "Крыльями Советов"
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.08
-0.75
EUR 87.81
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области до конца года будут цифровизированы еще 27 социальных услуг

10 июня 2021 10:55
188
В Самарской области до конца года будут цифровизированы еще 27 социальных услуг

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» еще 27 услуг, за предоставление которых отвечает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, будут переведены в электронный вид. Среди них, в частности, пособие по беременности и родам, пособие на ребенка из малообеспеченной семьи, единовременное пособие при рождении ребенка и другие.

А на днях жителям областного центра стала доступна новая услуга в электронном виде – сведения из архивного отдела администрации города. Посредством портала www.gosuslugi.ru теперь можно получить справки: о стаже работы, о заработной плате, об отпуске по уходу за ребенком, о награждении, а также копию архивного документа и другие сведения.

При этом человек сам решает, какой один из трех вариантов получения ответа ему выбрать: документ можно заказать в личный кабинет на портале Госуслуги, заказным письмом Почтой России либо забрать готовые документы лично в архивном отделе администрации Самары.

Услуги в электронном виде позволяют сократить время на получение нужного документа с возможностью подачи заявления в удобное для себя время без посещения того или иного ведомства. Это обстоятельство немаловажно в период действующих ограничений, установленных в рамках мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекцией.

Как отметил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, перевод социальных услуг, оказываемых населению, на «цифровые рельсы» значительно ускорит процесс их предоставления и упростит процедуру подачи документов. В конечном итоге это приведет к сокращению трудовых и временных затрат при предоставлении услуг гражданам.

Среди приоритетных задач по цифровизации услуг населению в 2021 году в департаменте информтехнологий и связи называют следующие: 

  • создание полезных сервисов для граждан;
  • упрощение процессов подачи заявления в электронной форме;
  • проработка использования результатов оказания услуг в электронной форме;
  • повышение доли обращений в электронной форме за предоставлением госуслуг.

Фото: pixabay.com

Теги: социальные услуги цифровизация

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
10 июня 2021  11:59
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
199
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
10 июня 2021  10:53
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
189
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9 июня 2021  21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
408
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
9 июня 2021  13:54
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
399
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
9 июня 2021  10:55
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
589
Весь список