В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях

129

В Самарской области действует закон о молодом специалисте, который предусматривает меры поддержки для молодых специалистов, завершивших обучение и трудоустроившихся по полученной востребованной профессии. В настоящее время в перечне 77 профессий – большинство из них по востребованным на промышленных предприятиях региона специальностям. Шестеро специалистов ПАО «ОДК-Кузнецов» в этом году уже получили меры поддержки.

Кристина Овчинникова начала работать на ПАО «ОДК-Кузнецов» еще обучаясь в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова. Она – третий представитель трудовой династии на заводе, пошла по стопам бабушки и мамы. Сейчас работает контролером станочно-слесарных работ, имеет 3-й разряд.

«О том, что в области есть меры поддержки для молодых специалистов, меня проинформировали сотрудники центра занятости населения, - рассказала Кристина. - Оформила документы, и в этом году уже в третий раз получила ежегодную выплату. О таких мерах полезно узнавать, когда еще учишься или только выбираешь профессию, это становится дополнительным стимулом».

Александра Дарьина окончила институт двигателей энергетических установок Самарского университета имени Королева. Сейчас трудится инженером-технологом на ПАО «ОДК-Кузнецов».

«С детства занималась моделированием, делала поделки, писала программы, - поделилась Александра. – Моя профессия интересна тем, что нет одного правильного решения, ты учитываешь множество разных факторов, чтобы добиться хорошего результата. На «ОДК-Кузнецов» пришла, потому что здесь для начинающих инженеров-технологов более высокие зарплаты, чем на других предприятиях».

На самом предприятии также есть меры поддержки для молодых специалистов, это дополнительные премии, жилищная программа, материальная помощь. Новым сотрудникам влиться в производственный процесс помогают коллеги и наставники.

Сейчас на ПАО «ОДК-Кузнецов» требуются в первую очередь шлифовщики, токари, фрезеровщики, наладчики станков с ПУ, обрубщики, литейщики, сверловщик, дефектоскописты и инженеры-технологи.

Цель реализации регионального закона – не только популяризировать востребованные рабочие профессии, но и закрепить специалистов на первом рабочем месте.

«Чтобы претендовать на поддержку, нужно трудоустроиться по профессии из перечня востребованных в течение полугода после окончания образовательного учреждения, - отметил директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин. - Выплаты производят в течение трех лет. За это время ребята успевают адаптироваться на предприятии».

Существует пять вариантов мер поддержки: ежегодная денежная выплата за каждый отработанный год, частичная компенсация затрат на найм жилого помещения, на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, на получение высшего или дополнительного профобразования, на научно-исследовательскую деятельность. Размер выплаты зависит от среднего заработка молодого специалиста, в 2025 году максимальная денежная выплата составляет 190 тыс. руб.

Подробнее узнать о мерах поддержки можно на сайте www.trud.samregion.ru или в контакт-центре службы занятости Самарской области по телефону: 8 (800) 302-15-44.

Фото: минтруда Самарской области