В Самарской области 75 массовых социально-значимых услуг предоставляются в электронном виде

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В Самарской области в 2021 году процесс перевода региональных массовых социально-значимых услуг (МСЗУ) в электронный формат завершен на 97,4%. Всего на конец года в регионе оказывается 75 региональных МСЗУ (от 100 тыс. обращений в год) из 77. Оставшиеся две услуги будут выведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг в 2022 году (это запись ребенка в первый класс и подача документов в учреждения средне-профессионального образования).

«Оцифровка» региональных МСЗУ проходила в течение года в три этапа, первый из которых был завершен в начале августа, второй – в начале октября и завершающий этап – до 5 декабря. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его региональной составляющей «Цифровое государственное управление».

Напомним, в Послании Федеральному собранию РФ на 2021 год Президент страны Владимир Путин поставил задачу - к 2024 году большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться россиянам в электронном виде. В рамках реализации Послания Президента в конце августа прошлого года губернатор Дмитрий Азаров утвердил Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области. Согласно документу до 95% всех госуслуг (включая и региональные) будут предоставлять жителям региона дистанционно.

- Переход к новому формату взаимодействия не всегда исключает тот факт, что гражданину придется прийти в органы исполнительной власти. Это необходимо, например, если результатом оказания услуги является выдача какого-то документа - паспорта, водительского удостоверения или другого. Мы стремимся к тому, чтобы все остальное взаимодействие осуществлялось исключительно в электронном виде - и подача документов, и отслеживание статуса оказания госуслуги, и консультации, - пояснил руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Самыми востребованными региональными услугами, выведенных на ЕПГУ, являются «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним», «Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», «Оказание информационно-консультационной помощи по вопросам функционирования сельского хозяйства, развития сельских территорий и агропромышленного комплекса в Самарской области», «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях» и «Информационное обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской области».