В Самарской области 3 января почтут память погибших российских воинов

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Во вторник, 3 января, в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани пройдут памятные мероприятия. Их проведение инициировали местные общественные организации - "Боевое братство" и женсовет 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.

В областной столице сбор участников начнется в 11:30 на площади Славы. В 11:45 состоится служба по погибшим российским воинам.



В 12:00 начнется митинг и возложение цветов. Также выступят представители общественных организации.



Ранее Минобороны России сообщило, что 2 января киевским режимом нанесен удар реактивными снарядами по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил России в районе населенного пункта Макеевка (ДНР). Среди пострадавших есть военнослужащие из Самарской области.

Фото из открытых источников