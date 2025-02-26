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В Самарской области 25 февраля поженились 100 пар

26 февраля 2025 13:31
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В Самарской области 25 февраля поженились 100 пар

В «красивую» дату, 25 февраля 2025 года, в Самарской области стало на 100 счастливых семей больше. По данным комитета ЗАГС Самарской области, именно столько влюбленных пар официально зарегистрировали свои отношения в этот день.

— Лидерами по количеству принятых заявлений о заключении брака стали дворцы бракосочетаний в Самаре и Тольятти, — сообщила пресс-служба комитета.

Если вы пропустили эту «красивую» дату, не беда! Ведь в 2025 году будет еще много дат, которые пользуются особой популярностью у молодоженов – это и 25 марта, и 25 апреля, и 25 июня, и 25 июля, и многие другие. А подать заявление на регистрацию брака можно, в том числе, через госуслуги, пишет Самара-КП.

 

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