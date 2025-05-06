В Самарской области 10 и 11 мая состоятся авиашоу группы высшего пилотажа «Русь»

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Празднование Дня Победы в регионе и его столице началось задолго до 9 мая и продолжится после знаменательного дня.

10 мая на набережной реки Волги будет организовано очень зрелищное мероприятие – выступление с авиашоу пилотажной группы «Русь». Об этом рассказал вице-губернатор региона Александр Фетисов на оперативном совещании в правительстве Самарской области.

Выступление можно будет увидеть на второй очереди набережной в Самаре. Время начала выступление известных асов пока не уточняется. Однако в городе будет чем заняться – пройдет военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества».

Посмотреть на фигуры высшего пилотажа группы «Русь» можно будет и 11 мая, но уже в рамках дня открытых дверей самарского областного аэроклуба ДОСААФ России на аэродроме «Бобровка». Об этом сообщили представители клуба.

Начало мероприятия назначено на 10:00. В программе – показ авиационной техники, запуски кордовых и радиоуправляемых авиамоделей, мастер-класс по укладке парашютов, выступление спортсменов-парашютистов, полеты малой авиации и одиночные полеты пилотов группы «Русь» на самолетах Л-39.

При этом на самолетах группы гости праздника могут совершить ознакомительный полет, однако на него необходимо записаться заранее.

Впрочем, уникальный опыт – не из дешевых. Минута полета обойдется в 4 тыс. рублей при минимальном времени в 15 минут, то есть потратить придется минимум 60 тыс. рублей, пишет Обоз.инфо.