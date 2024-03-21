В Самарской губернии наградили победителей областного финала интеллектуальной олимпиады ПФО «Что? Где? Когда?»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В священный месяц Рамадан в преддверии праздника Навруза мусульман региона поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.
В Самаре впервые прошел областной ифтар
ТОАЗ получил награду проекта «Экоравновесие» за вклад в защиту окружающей среды Самарской области.
Тольяттиазот — лауреат премии Экоравновесие
4% признались в обратном.
Абсолютное большинство россиян (92%) считают себя воспитанными
Самарскую область представляла команда "Волга" из Сызрани.
"Золотая шайба": завершился финальный этап среди команд 2009-2019 годов рождения
На территории небольшого помещения неравнодушные люди плетут сети для наших служащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
«Самара для фронта»: сотрудники Росреестра и Роскадастра СО вновь посетили мастерскую волонтерского сообщества
Продолжается серия тематических онлайн-лекториев.
«Добрые новости»: онлайн-лекторий «Медиаобразовательные и другие студенческие объединения в вузах, как средство формирования коммуникативных компетенций учащихся»
В среду, 20 марта, заместитель Председателя Правительства Александр Новак провел заседание федерального штаба по газификации.
Более двух тысяч домовладений губернии планируется догазифицировать в 2024 году
Речь на встречах шла о способах построения деловых связей и кросс-культурной коммуникации.
В рамках Всемирного фестиваля молодёжи в ПФО прошла обширная образовательная программа
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.69
0.47
EUR 100.61
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской губернии наградили победителей областного финала интеллектуальной олимпиады ПФО «Что? Где? Когда?»

21 марта 2024 13:01
159
В Самарской губернии наградили победителей областного финала интеллектуальной олимпиады ПФО «Что? Где? Когда?»

19 марта в Историческом парке «Россия – Моя история» состоялся финал регионального этапа окружной олимпиады среди студентов по направлению «Что? Где? Когда?».

Региональный этап интеллектуальной олимпиады проводится по шести направлениям – помимо игры «Что? Где? Когда?», робототехника, парламентские дебаты, конкурс инженерных команд, пилотирование беспилотных летательных аппаратов и программирование беспилотных летательных аппаратов.

Ведущим игры стал Владислав Лихачев – руководитель и эксперт направления «Что? Где? Когда?» проекта IQ Самара, федеральный эксперт Росмолодёжи, участник телевизионных проектов «Своя игра» и «Что? Где? Когда?».

Участники турнира – более 100 студентов из разных образовательных организаций региона. 21 команда в напряжённой борьбе состязалась за звание победителя и право представлять регион на окружном этапе. Эрудитам предстояло пройти 3 тура и ответить на 36 сложнейших вопросов из различных областей науки, а экспертам – определить сильнейших. Финалисты завершили игру с разницей в один правильный ответ – решающую роль сыграл коэффициент сложности вопроса.

Министр молодёжной политики Сергей Бурцев поздравил финалистов с игрой и вручил заслуженные награды. Глава ведомства отметил системный подход в проведении интеллектуальных турниров.

«В нашей губернии в рамках нацпроекта «Образование» второй год реализуется комплексная программа развития молодёжной политики «Регион для молодых», которая способствует продвижению интеллектуального движения и выводит его на новый уровень. Сегодня мы наблюдаем большой интерес молодежи к данному направлению. Благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе Росмолодежи студенты могут принимать участие в проекте «IQ Самара» это большое количество обучающих мероприятий, игр, подготовительных встреч по различным направлениям движения», – рассказал Сергей Бурцев.

По итогам игровых раундов пальму первенства получила команда «Королёвские особи» из Самарского университета. На втором месте оказались дебютанты – «Придумай сам» (Самарский университет), а бронза досталась команде «По Фрейду» (ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ).

«Мы все вместе стараемся выявить наиболее сильные команды, которые будут представлять регион на окружном этапе. В прошлом году главным результатом для нас стало то, что Самарская область заняла четвертое место в общем рейтинге среди 15 регионов-участников», –поделился руководитель проекта «IQ Самара» Илья Анисимов.

Региональный этап интеллектуальной олимпиады проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование».

В ближайшее время в Самарской области будет сформирована региональная делегация, которая отправится в Саранск – столицу Мордовии, чтобы принять участие в окружном этапе интеллектуальной олимпиады.

Напомним, интеллектуальная олимпиада зародилась в 2015 году на молодежном форуме ПФО «iВолга». В настоящее время проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
236
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
363
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
997
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
713
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
707
Весь список