В Самарской губернии наградили победителей областного финала интеллектуальной олимпиады ПФО «Что? Где? Когда?»

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19 марта в Историческом парке «Россия – Моя история» состоялся финал регионального этапа окружной олимпиады среди студентов по направлению «Что? Где? Когда?».

Региональный этап интеллектуальной олимпиады проводится по шести направлениям – помимо игры «Что? Где? Когда?», робототехника, парламентские дебаты, конкурс инженерных команд, пилотирование беспилотных летательных аппаратов и программирование беспилотных летательных аппаратов.

Ведущим игры стал Владислав Лихачев – руководитель и эксперт направления «Что? Где? Когда?» проекта IQ Самара, федеральный эксперт Росмолодёжи, участник телевизионных проектов «Своя игра» и «Что? Где? Когда?».

Участники турнира – более 100 студентов из разных образовательных организаций региона. 21 команда в напряжённой борьбе состязалась за звание победителя и право представлять регион на окружном этапе. Эрудитам предстояло пройти 3 тура и ответить на 36 сложнейших вопросов из различных областей науки, а экспертам – определить сильнейших. Финалисты завершили игру с разницей в один правильный ответ – решающую роль сыграл коэффициент сложности вопроса.

Министр молодёжной политики Сергей Бурцев поздравил финалистов с игрой и вручил заслуженные награды. Глава ведомства отметил системный подход в проведении интеллектуальных турниров.

«В нашей губернии в рамках нацпроекта «Образование» второй год реализуется комплексная программа развития молодёжной политики «Регион для молодых», которая способствует продвижению интеллектуального движения и выводит его на новый уровень. Сегодня мы наблюдаем большой интерес молодежи к данному направлению. Благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе Росмолодежи студенты могут принимать участие в проекте «IQ Самара» – это большое количество обучающих мероприятий, игр, подготовительных встреч по различным направлениям движения», – рассказал Сергей Бурцев.

По итогам игровых раундов пальму первенства получила команда «Королёвские особи» из Самарского университета. На втором месте оказались дебютанты – «Придумай сам» (Самарский университет), а бронза досталась команде «По Фрейду» (ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ).

«Мы все вместе стараемся выявить наиболее сильные команды, которые будут представлять регион на окружном этапе. В прошлом году главным результатом для нас стало то, что Самарская область заняла четвертое место в общем рейтинге среди 15 регионов-участников», –поделился руководитель проекта «IQ Самара» Илья Анисимов.

Региональный этап интеллектуальной олимпиады проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование».

В ближайшее время в Самарской области будет сформирована региональная делегация, которая отправится в Саранск – столицу Мордовии, чтобы принять участие в окружном этапе интеллектуальной олимпиады.

Напомним, интеллектуальная олимпиада зародилась в 2015 году на молодежном форуме ПФО «iВолга». В настоящее время проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.