В Самарской детской библиотеке пройдет час мужества «Памяти Ленинграда», посвященный дню снятия блокады

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25 января в 13:30 в Самарской областной детской библиотеке пройдет час мужества «Памяти Ленинграда» для детей от 12 до 14 лет, посвященный 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

27 января – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками (1944 год). Час мужества «Памяти Ленинграда» в библиотеке будет приурочен к этому радостному и одновременно скорбному дню. Радостному – потому что город не пал под натиском врага, а скорбному – потому что цена оказалась слишком высока: блокада стоила Ленинграду по некоторым данным свыше 650 тыс. жизней.

О блокаде в деталях и фактах – с читателями пройдет разговор о событиях периода блокады, подвиге защитников Ленинграда. Ребятам напомнят ключевые даты и факты этого трагического периода, расскажут о значении обороны города для хода всей Великой Отечественной войны.

С детьми пройдет чтение и обсуждение фрагментов из литературных произведений, посвященных блокаде. По традиции ребята расскажут о своих родственниках, принявших участие в Великой Отечественной войне на фронте или работая в тылу.

Завершится встреча минутой молчания, сообщает пресс-служба минкульта СО.

(6+)

Фото: пресс-служба минкульта СО