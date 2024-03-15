В самарский Росреестр все чаще поступают заявления из других регионов

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Свыше 1000 заявлений и документов на государственную регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные в Самарской области, было принято за январь-февраль 2024 года многофункциональными центрами оказания государственных и муниципальных услуг, расположенными в других регионах России.

Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за осуществлением учетно-регистрационных действий в офис приема-выдачи документов независимо от места расположения объекта недвижимости.

Необходимо отметить, что такие заявления представлялись в 58 регионах России. Наибольшее количество заявлений на объекты недвижимости Самарской области было принято в МФЦ Московской области, города Москвы, Воронежской области, Чеченской республики и граничащих с нашим регионом субъектов: Республикой Татарстан, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областями.

При этом рост количества поданных заявлений в феврале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, вырос почти в три раза.