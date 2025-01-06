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В самарских храмах состоятся Рождественские службы

6 января 2025 13:47
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В самарских храмах состоятся Рождественские службы

Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией (ул. Соколова, 1 А). Рождественское богослужение начнется в 22:00 6 января. 7 января в 16:00 в Софийском соборе пройдет Великая вечерня.

6 января в Храме в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11) в 17:00 начнется праздничное Всенощное бдение, а в 23:00 – Рождественское богослужение. 7 января, в 09:00 пройдет Божественная Литургия, а в 16:00 – Великая праздничная вечерня и утреня.

В Соборе в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (ул. Ново-Садовая, 260) 7 января в 9:00 пройдет Божественная Литургия.

В Храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул.Советской Армии, 251Б) 6 января, в 17:00 начнется Рождественское всенощное бдение с литией, а в 00:00 7 января – Рождественская божественная литургия, в 09:00 – Божественная литургия, в 17:00 – Вечернее Рождественское богослужение.

В Храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А) 7 января в 02:00 состоится ночная праздничная трапеза на улице в сопровождении колокольного звона. А 7 января в 11:30 пройдут мастер-класс для детей на колокольне и мастер-классы по приготовлению кормушек.

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