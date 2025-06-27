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В Самаре состоялась торжественная церемония чествования 26 выпускников школ

27 июня 2025 20:56
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Среди обладателей медали - дети, с отличием освоившие программу среднего общего образования, дети участников СВО и те, кто получил наивысшие баллы по результатам ЕГЭ.

В администрации города Самара состоялась торжественная церемония чествования 26 выпускников школ. Среди обладателей медали «За особые успехи в учении» - дети, с отличием освоившие программу среднего общего образования, дети участников специальной военной операции и те, кто получил наивысшие баллы по результатам ЕГЭ.

Заслуженные награды вчерашним школьникам и благодарственные письма их родителям вручил лично глава города Иван Носков.

В 2025 году в Самаре одиннадцатый класс окончили 4 773 выпускника, 1134 человека из них удостоены медали «За особые успехи в учении» I и II степеней. При этом 72 выпускника из 38 школ получили 100 баллов по итогам ЕГЭ, наибольшее количество – по русскому и английскому языку. Семь выпускников получили максимальное количество баллов на ЕГЭ сразу по двум дисциплинам: Елизавета Семухина и Арина Четверткова (гимназия «Перспектива») по английскому и русскому языкам, Екатерина Коннова (гимназия «Перспектива») по химии и биологии, Алина Вафина и Вадим Кулагин (СМАЛ) по физике и русскому языку, Андрей Мартынов (СМТЛ) по информатике и русскому языку, а Арина Васильева (школа №144) по химии и русскому языку.

Во время встречи выпускники также пообщались с главой города и задали ему интересующие вопросы. В том числе о его школьных годах, о планах по развитию Самары на ближайшие 10 лет, а также о мерах поддержки, доступных для студентов и выпускников вузов Самары.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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