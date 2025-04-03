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В Самаре состоялась стратегическая сессия по развитию молодежной политики.

3 апреля 2025 20:50
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Курс на перспективное развитие до 2036 года.

3 апреля на базе самарской Публичной Библиотеки состоялась стратегическая сессия по развитию молодежной политики в рамках социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2036 года. Мероприятие прошло под руководством первого заместителя главы Самары Юлии Ашурковой. В обсуждении участвовали представители администрации города Самара, городской думы, Общественной палаты Самары, муниципальных образовательных учреждений, общественные молодежные организации, а также активные жители города. 

«Важно выслушать мнение каждого участника, чтобы ничего не упустить и создать действительно эффективную программу действий. Сейчас регионы ведут борьбу за молодых специалистов, и наша цель - удержать талантливую молодежь здесь, в Самаре. Это уникальный, красивый и интересный город, достойный занимать высокие позиции среди миллионников. И сегодня перед нами стоит важная задача - превратить наш город в центр притяжения, вдохновляющий молодёжь оставаться здесь и рассказывать всему миру, насколько здесь комфортно жить», – отметила Юлия Ашуркова. 

Председатель Самарской школы методологии и игротехники, региональный общественный эксперт Агентства стратегических инициатив, почетный член международной академии современных искусств Олег Вейс представил результаты социологического исследования, касающиеся мониторинга ценностных ориентиров молодежи. Исследование проводил ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». 

Как показал другой социологический опрос, в ходе которого изучали удовлетворенность жителей Самары качеством жизни, большинство горожан считают, что город предоставляет широкие возможности для молодых людей, особенно в сферах технического образования и трудоустройства, что свидетельствует о хорошем базовом уровне развития. Среди ключевых моментов - поддержание крепких семейных связей, ценностей, определяющих жизненные приоритеты, значимость интересной работы и друзей, а также необходимость борьбы с вредными привычками и повышения роли образования.

«Молодежь всегда была и остается движущей силой нашего общества. Именно поэтому разработка стратегии развития на следующие десять лет должна учитывать интересы и потребности молодого поколения. Сегодняшняя молодежь отличается высокой степенью патриотизма и любовью к своему городу, что является важным фактором для формирования успешного и гармоничного общества. И мы должны создать такие условия, чтобы молодые люди имели возможность учиться, работать и создавать семьи именно в Самаре, обеспечивая таким образом её дальнейшее процветание», – отметил председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы г.о. Самара Вячеслав Звягинцев.

Прежде всего, стратегическая сессия была направлена на аккумулирование идей и предложений экспертного сообщества по направлению «Молодёжная политика». Участники обсудили свое видение будущего города на основе текущих тенденций, в группах обсудили образ молодежи к 2036 году, ключевые проблемы и пути их решения, а также внесли свои предложения по развитию данного направления. 

Итоги сессии будут учтены при подготовке финальной версии стратегии развития Самары до 2036 года.

Следующая сессия состоится 8 апреля и будет посвящена теме «Гражданское общество».

Напомним, что инициативы можно предложить на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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