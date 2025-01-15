В Самаре провели рейды по выявлению мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет

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Военные следователи провели очередной рейд совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в распределительном центре торговой сети «Пятёрочка» по факту выявления граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет и прохождения военной службы.

15 января сотрудники военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области провели рейдовое мероприятие по выявлению мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда проверено более 80 граждан, из которых выявлено 17 граждан Российской Федерации, подлежащих постановке на воинский учет, которые были доставлены в военный комиссариат по Самарской области, и привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

Аналогичные рейды следователями ВСО СК России по Самарскому гарнизону проводятся на постоянной основе с 2024 г.

Фото: ВСО СК России по Самарскому гарнизону