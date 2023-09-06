В Самаре завершился фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»

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4 сентября на площадке ДК «Октябрь» в рамках фестиваля прошла отчетная концертная программа коллективов из Самары «Все начинается с любви». На одну из лучших культурных площадок Самарского региона вышли свыше 90 участников из 9 коллективов самодеятельного народного творчества, представляющие ведущие ДК Самары, клубные формирования, творческие центры. В этом году в IX губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» заявили о себе 380 творческих коллективов– это свыше 4600 человек и более 70 самодеятельных фотохудожников.

Фестиваль ведет свою историю начиная с 2013 года, причем ни один последующий праздник народного творчества не повторяет предыдущий. В 2023 году просмотры отчетных творческих программ прошли на площадках культурно-досуговых учреждений и театров в каждом из 37 муниципальном образований, и это стало особенностью фестиваля нынешнего года.

Самодеятельные коллективы представили жюри и зрителям программу, в которой показали яркие и самобытные вокальные и хореографические композиции, посвященные знаковым людям в истории Самарского региона. Содержательные программы самодеятельных артистов, наполненные многообразием художественных форм, тронули за душу и профессиональное жюри и зрителей.

Участников тепло приветствовали организаторы и члены жюри. Елена Пивсаева, начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с органами местного самоуправления областного министерства культуры, зачитала обращение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ко всем участникам самодеятельного творческого движения региона: «Из года в год фестиваль растет, на его площадках встречаются друзья и единомышленники, своим талантом они выражают любовь к родине и традициям, раскрывают уникальность родного края. И очень важно, что участники фестиваля сохраняют традиции и передают их младшему поколению. Среди пяти тысяч участников фестиваля немало детей и молодежи. А это значит, что в их сердцах крепнет любовь к родной земле, растет уважение к традициям своего народа».

В числе участников заключительного концерта в Самаре: заслуженный коллектив народного творчества РФ, Народный ансамбль эстрадного танца «Грация» (ДК «Заря», казачий хор Троице-Сергиева подворья Заволжского мужского монастыря Честного Животворящего Креста Господня «Волжские станичники» и Народная данс-шоу группа «Кабаре» (Дворец творчества г. Самара); солист эстрадной мастерской М. Нейштадта Дмитрий Смирнов; заслуженный работник культуры РФ Марина Архандеева и ее ученица Альмира Искандерова, представляющие ДК «Заря»; дуэт братьев Кадоминых из ДМШ им. Д.Б. Кабалевского; солисты Народного музыкально- хореографического театра «Искорки» («Дворец творчества» г. Самара); сводный хор из солистов Народного хора русской песни «Волжские зори» и Народный хор им. А. Савельева из городского Дворца творчества.

Художественный руководитель фестиваля, Марк Григорьевич Левянт, председатель Самарского отделения Союза композиторов России, член Совета при губернаторе Самарской области по культуре и искусству, народный артист России: «Программа IX Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества завершается ярким и вдохновляющим творческим отчетом самодеятельных артистов из Самары. Пожелаем им дальнейших успехов. Впереди у нас – большие планы, которые, уверен, мы вместе обязательно воплотим в жизнь».

В 2023 году в фестивале, который проходил в течение месяца, традиционно принимают участие городские округа и муниципальные районы Самарской области. Территории показали отчетные концертные программы и фотоработы самодеятельных фотохудожников. В жюри под председательством Анатолия Майорова, профессора, заслуженного работника культуры РФ, вошли представители различных жанров искусств, блестящие имена научно-педагогического сообщества региона в сфере культуры. Особенностью IХ губернского фестиваля в том, что он пройдет в каждом муниципальном образовании Самарского региона. Это позволило увидеть программы большому количеству жителей муниципалитетов – зрителями фестиваля стали свыше 11 000 человек.

Александр Бояркин, руководитель заслуженного коллектива народного творчества РФ, Народного ансамбля эстрадного танца «Грация»: «Мы постоянно участвуем в городских, областных и всероссийских конкурсах и концертных программах. Ежегодно становимся лауреатами губернского фестиваля «Рожденные в сердце России». И каждая наша победа в этом творческом марафоне очень важна, безусловно, но мы не меньше побед ценим дни, проведенные на фестивальных площадках, в живом творческом общении с экспертами и, конечно же, со зрителями».

После того, как жюри подведет итоги, участники получат награды в 2 номинациях — «Городские округа» и «Муниципальные районы». Обладатели Гран-при фестиваля и призеры фестиваля могут рассчитывать на денежные поощрения, которые самодеятельные артисты намерены потратить на закупку оборудования, инструментов и пошив новых костюмов, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО