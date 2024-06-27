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В Самаре завершен региональный этап конкурса «100 лучших товаров России»

27 июня 2024 15:19
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На пути к Всероссийскому признанию.

Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России» является основополагающим проектом общественно-государственной Программы «100 лучших товаров России». Конкурс организуется и проводится Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Оператором Конкурса в Самарской области является ФБУ «Самарский ЦСМ»

Цель Конкурса – повышение доверия потребителей к отечественным товарам; консолидация научного, инженерного и административно-производственного потенциалов в целях продвижения идей качества, экологичности и безопасности товаров; содействие повышению конкурентоспособности реального сектора российской экономики, наполнение внутреннего рынка инновационными, высококачественными, экологичными и безопасными товарами отечественного производства.

В Самарской области региональный этап Конкурса стартовал в феврале этого года. Приглашения для участия в региональном этапе было разослано 200 предприятиям и организациям Самарской области всех форм собственности. По итогам экспертных заключений в региональном этапе Конкурса по всем параметрам прошли 27 товаров в т.ч., 3 услуги от 15 предприятий (предприятие ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» выставило продукцию в 2 номинациях).

Таким образом, 4 предприятия предоставило 8 товаров  в номинации продовольственные товары; 2 предприятия  выставило 4 товара в номинации промышленные товары; 7 предприятий предоставило 11 видов продукции в номинации производственно-технического назначения; 2 предприятия выставило 3 вида услуг в номинации услуги производственно-технического назначения и 1 предприятие участвовало в номинации изделия народных и художественных промыслов.

Стоит отметить, что номинация «изделия народных и художественных промыслов» в этом году реализуется впервые, а её предприятие-участник пришло в главный российский Конкурс «100 лучших товаров России», благодаря участию в региональном конкурсе «Самарский продукт», реализуемом в рамках поддержки местных предпринимателей министерством промышленности и торговли региона.

Рабочая комиссия произвела всестороннюю экспертную оценку качества, экологичности, безопасности и других характеристик, необходимых для объективного определения лучших товаров регионального этапа, и рекомендует предоставленные товары на федеральный этап Конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ» в соответствии с «Итоговым протоколом».

 

Фото предоставлено ФБУ «Самарский ЦСМ»

Теги: Самара

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