День космонавтики в этом году отмечает 65-летие. Для многих это не просто дата в календаре, а повод вновь вспомнить эпоху больших открытий. В Самаре за последний год заметно вырос интерес к предметам на тему космонавтики — от марок и книг до коллекционных фигурок и моделей ракет. Эксперты платформы поделились, как выбирать такие вещи на Авито, чтобы покупка была не случайной, а действительно ценной.

Марки: маленький формат большой истории

В марте 2026 года к продажам марок, посвященных космосу, в Самаре заметен стабильный интерес по сравнению с мартом 2025. Чаще всего покупатели выбирают именно ретро-выпуски — такие серии ценятся за эстетику и связь с историей.

Марки сегодня всё чаще покупают не только коллекционеры, но и те, кто просто хочет собрать красивую подборку или найти необычный подарок. Особенно востребованы наборы и серии: они выглядят цельно и воспринимаются как готовая коллекция.

Чтобы покупка была удачной, стоит внимательно смотреть на состояние: заломы и потертости сильно снижают ценность. А если марки продаются в альбоме или в тематической подборке, это почти всегда плюс — такие лоты охотнее покупают и чаще сохраняют «в коллекцию», а не просто на память.

На Авито в регионе можно найти самые разные марки с тематикой космоса, которые продаются как поштучно, так и целыми наборами. Например, большой альбом с марками разных стран по космической тематике обойдется в 2600 рублей.

Книги о космосе: тренд на умные подарки

По данным Авито, в марте 2026 года продажи книг на тему космонавтики в Самаре выросли в 2 раза по сравнению с мартом 2025. Пользуются популярностью как современные издания, так и винтажные советские книги, посвященные этой теме.

Старые издания ценятся еще и за атмосферу: оформление, иллюстрации и стиль подачи делают их почти коллекционными предметами. А детские книги о космосе остаются одной из самых увлекательных тем — они развивают воображение и учат мечтать.

При выборе винтажных книг важно обращать внимание на детали: сохранность обложки, наличие страниц, качество переплёта. Если книга в хорошем состоянии, она может стать не просто чтением, а частью домашней библиотеки.

На Авито в Самаре представлен широкий выбор книг о космосе, например, набор из трех детских книг о звездах и планетах с картинками за 350 рублей поможет вовлечь ребёнка ещё сильнее.

Если рассматривать советские книги, то на платформе в регионе можно найти, например, объявление о продаже книги Л.М.Мухина издания 1987 года о мире астрономии, стоимость которой составляет 387 рублей.

Фигурки и модели ракет: космос в интерьере

Коллекционные модели, фигурки и игрушки с тематикой космоса тоже уверенно набирают популярность. В марте 2026 года их продажи в Самаре выросли на 33% по сравнению с мартом прошлого года.

Такие вещи всё чаще покупают не как игрушки, а как предметы интерьера — для рабочего стола, полки или коллекции. Особенно ценятся модели в коробке или с комплектом деталей: чем лучше сохранность и полнее набор, тем выше интерес со стороны покупателей.

Перед покупкой стоит уточнить материал и состояние: мелкие сколы и потерянные элементы часто незаметны на фото, но критичны для коллекционной вещи.

Также на платформе представлено множество вариантов светильников, конструкторов и других современных объектов в виде ракет, планет и других элементов космической тематики. Среди подобных предметов на платформе можно найти две модели советских ракет из цельного алюминия за 5000 рублей. Для коллекционеров такой экземпляр будет весьма интересен.