В Самаре за минувшую неделю на «антимасочников» было составлено 7 протоколов

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За год в Самаре оформлено 498 протоколов на нарушителей масочного режима.

80 рейдов еженедельно: соблюдение масочного режима во всех видах общественного транспорта Самары находится на непрерывном контроле. Только за минувшую неделю на «антимасочников» было составлено 7 протоколов.

Проверяющие отмечают, что разумнее всего поступают те граждане, которые еще на остановке, до входа в салон облачаются в маски, не подвергая риску ни себя, ни окружающих.

Если после замечаний проверяющих нарушение устраняется на месте, то никаких санкций не последует. То же самое – если нарушитель спокойно покидает салон, адекватно реагируя на обращения контрольно-ревизионных бригад.



Напомним, что наличие противоковидной прививки не считается поводом для отказа надеть маску.

Фото: администрация Самары