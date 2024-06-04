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В Самаре вырос спрос на свадебные услуги и товары

4 июня 2024 14:00
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В Самаре вырос спрос на свадебные услуги и товары

С наступлением тепла традиционно стартует сезон свадеб. Эксперты Авито выяснили, что в апреле и мае продажи элементов свадебного образа жениха и невесты в Самаре выросли с начала года на 53%. А спрос на услуги специалистов в свадебной сфере — на 285%. В конце лета — 24 августа — второй по популярности день для регистрации брака, о чем говорят в Управлении ЗАГС Москвы. Специалисты Авито Товаров и Авито Услуг изучили, как изменился спрос на свадебную одежду, аксессуары, а также в какую сумму обойдутся услуги по подготовке к торжеству. 

Свадебные услуги красоты

По данным Авито Услуг, особенно популярными стали услуги визажистов по созданию свадебного макияжа — в Самаре спрос на них увеличился на 19% за последний год, а средняя стоимость услуги начинается от 3 800 рублей. Многие невесты предварительно проводят репетицию макияжа, и спрос на эту услугу вырос на 29% год к году. Средняя стоимость репетиции обойдется так же от 3 800 рублей.

Спрос на услуги по созданию свадебных причесок также вырос — на 367%. Средняя стоимость такой услуги в Самаре начинается от 3 500 рублей, и растет в зависимости от длины, густоты и типа волос, а также от сложности выполняемой прически.

Образ невесты

За последние два месяца (апрель и май относительно начала 2024 года — января и февраля) продажи свадебных платьев на Авито выросли на 24%. При этом средняя цена за исследуемый период составила 8 500 рублей. На площадке есть и варианты кратно дороже. Так, например, в Москве продается новое свадебное платье от Zuhair Murad за 2 миллиона рублей. В целом платья от Zuhair Murad и Elie Saab — одни из самых дорогих брендов свадебных платьев на платформе.

Также некоторые пользователи предлагают свадебные платья и даже целые образы в аренду. Спрос на эту услугу за последнее время вырос на 43%, средняя цена аренды составляет 7 500 рублей. Сейчас высоким спросом пользуется как пышная классика с большой юбкой в пол, так и минималистичные варианты с минимумом декора.

Свадебные туфли за последние два месяца стали покупать на 17% чаще. Средняя цена за пару обуви — 1 000 рублей. Девушки отдают предпочтения белым туфлям и босоножкам в стиле минимализм, а также вариантам с нарядными стразами, ремешками и пряжками. 

Также большинство невест дополняют свой образ фатой — их продажи за тот же период выросли на 46%. Средняя сумма продажи в категории — 9 700 рублей, но на Авито можно найти варианты и от 500 рублей. Другие свадебные аксессуары — заколки, диадемы, и прочее — стали покупать чаще в 2 раза, в среднем они стоили 600 рублей.

Образ жениха

Этой весной их продажи костюма и рубашки выросли на 97% и 40% соответственно. Костюм в среднем приобретали за 3 400 рублей, а рубашку к нему — за 1 400 рублей.

Туфли на свадьбу для мужчины за последние два месяца покупали в 2 раза чаще, а средняя цена сделки составила 2 500 рублей.

Из аксессуаров мужчины могут выбрать для образа, как правило, либо галстук, либо бабочку. Как оказалось, последний аксессуар в этом году значительно популярнее: продажи галстуков на платформе за тот же период выросли на 2%, а бабочек — выросли на 26%. Средние цены в категориях — 2 100 и 1 200 рублей соответственно.

Организация свадьбы

За последний год заметно вырос интерес к услугам по организации свадьбы под ключ. Особенно популярными стали услуги организаторов всего мероприятия под ключ — в Самаре спрос на них увеличился на 147%. Средняя стоимость услуги подготовки всего мероприятия, включая поиск площадки, заказ торта и кейтеринг, начинается от 15 000 рублей.

Кроме того, важный атрибут свадебного торжества — тематический декор. Так, стилистическое оформление площадки стало популярнее на 74%, чем годом ранее.

Детали

Сегодня на онлайн-платформах будущие молодожены заказывают даже обручальные кольца. За последний год их продажи на Авито выросли на 15%. В среднем парные кольца покупали за 31 700 рублей.

Также на площадке можно заказать букет невесты и бутоньерку для жениха — эти атрибуты покупали чаще на 7% и 50% соответственно. Сейчас актуальны пионы, каллы, фрезии и гортензии.  Средняя цена букета — 1 500 рублей, бутоньерки — 600 рублей.

Средняя стоимость по стране

В среднем покупка образа невесты, включающего платья, туфли, фату и аксессуары обойдется в среднем в 20 600 рублей. Образ жениха из костюма, рубашки, туфель и бабочки или галстука — в 10 600 рублей. Полный комплект для молодоженов, включая образы жениха и невесты, цветы и кольца, сейчас в среднем стоит 55 300 рублей.

Сборы невесты обойдутся от 8 000 рублей, включая услуги свадебного стилиста, парикмахера и визажиста с выездом на дом. Средняя стоимость аренды помещения зависит от площади и расположения: небольшой лофт стоит от 2 000 рублей в час, а аренда коттеджа за городом — от 8 000 рублей в сутки.

Услуги фотографа начинаются от 3 000 рублей за час съемки. Средняя цена за оформление фотозоны зависит от ее площади и материалов и начинается в среднем от 4 000 рублей. Аренда мини-автобуса для перевозки гостей в среднем обойдется от 1 500 рублей в час. За услуги ведущего женихам и невестам нужно будет заплатить от 2 500 рублей в час, а заказы ведущие принимают от 3-4 часов работы на площадке.

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