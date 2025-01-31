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В Самаре выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 компаний

31 января 2025 12:39
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В Самаре выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 компаний

Кандидатам со средним профессиональным образованием без опыта работы наиболее лояльны работодатели из банковской и производственной отраслей, а также из сферы продаж. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители компаний и выпускники колледжей 2020—2024 годов.

7 из 10 работодателей Самары принимают в штат выпускников колледжей без опыта работы. Чаще всего — на позиции рабочих, продавцов и кассиров, сотрудников складов. К слову, выпускников вузов без опыта готовы принимать на работу также 7 из 10 компаний.

Наиболее лоялен к молодым специалистам крупный бизнес: практически 9 из 10 предприятий со штатной численностью более 1000 человек принимают на работу выпускников колледжей без опыта.

Среди предприятий различных сфер деятельности чаще готовы трудоустраивать специалистов со средним профессиональным образованием банки, производственники и компании сферы сбыта.

Опрос выпускников колледжей 2020—2024 годов показал, что 36% из них после окончания учебы удалось устроиться на работу по специальности, еще 28% работают в смежных сферах. 36% трудятся в отраслях, не имеющих отношения к полученному образованию: «Низкая оплата труда по данной специальности»; «Не нравится специальность»; «Опасная для здоровья профессия»; «Полученная профессия ушла с рынка»; «Устаревшая программа обучения».

Качество профессиональных знаний и навыков, полученных в колледже, выпускники 2020—2024 годов оценили в среднем на четверку. Оценки мужчин ниже, чем женщин. По специальности представительницам слабого пола удается трудоустраиваться чаще.


Время проведения: 10 декабря 2024 года — 30 января 2025 года

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