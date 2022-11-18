В Самаре выпало 21,6 миллиметра осадков

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Таковы результаты первого серьезного снегопада в городе, пишет 63.ру.

— На уборке улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта в ночную смену было задействовано 116 единиц техники и 81 уборщик территории. Их работу пришлось продлить до 08:00, — сообщила глава Самары.

Техника продолжает уборку снега. Районные службы благоустройства, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН с раннего утра ведут активную расчистку внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек, придомовых территорий, выходов из подъездов и незакрепленных территорий от снежных накоплений для комфортного передвижения горожан.