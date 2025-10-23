Я нашел ошибку
В Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку

23 октября 2025 17:54
137
в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку

23 октября 2025 года на площадке Центра пробации «ОПОРА» прошла рабочая встреча команды Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» и представителей Самарской Митрополии. Мероприятие было посвящено координации усилий по комплексной поддержке военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий.

Центр пробации «ОПОРА» оказывает комплексную помощь военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий, включая социальную адаптацию и духовную поддержку. Важным направлением работы стало содействие в обретении нравственных ориентиров и внутренней опоры через православную веру. В этой деятельности активное участие принимают социальные координаторы Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» совместно с Самарской Епархией, сотрудничающие с фондом «Защитники Отечества».

Возвращение к мирной жизни для многих участников специальной военной операции сопряжено с серьезными психологическими и духовными вызовами. Задача Церкви в этой ситуации – помочь человеку заново выстроить свою жизнь на прочном фундаменте христианских ценностей. Эта работа ведется как индивидуально, так и в рамках групповых встреч и бесед, которые проходят в Центре «ОПОРА».

Мероприятия в Центре «ОПОРА» носят регулярный характер и включают в себя:

  • Духовные беседы со священнослужителями;
  • Индивидуальные консультации с социальными координаторами Самарского филиала фонда «Защитники Отечества»;
  • Совместные молебны о здравии воинов и мире;
  • Организацию паломнических поездок.

«Воин, прошедший через испытания, нуждается не только в материальной и юридической помощи, но и в укреплении духа. Часто именно вера становится той самой точкой опоры, которая позволяет переосмыслить пережитое, найти силы для прощения и самопрощения, восстановить отношения в семье и в обществе, – отмечает представитель Самарской Епархии», – прокомментировал отец Алексей.

По итогам рабочей встречи в Центре пробации «ОПОРА» команда Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» совместно с представителями Самарской Епархии взяли в проработку все поступившие от военнослужащих обращения. Каждое обращение будет вестись по индивидуальному плану, включающему как решение социально-бытовых и юридических вопросов, так и оказание духовно-психологической поддержки.

 Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Фото - Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»

