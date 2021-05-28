В Самаре вновь сотрудники пансионата для детей инвалидов подозреваются в халатности и истязании

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Следственными органами Самарской области по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами и сотрудниками ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей инвалидов» должностных обязанностей по воспитанию, содержанию и лечению детей, возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "Халатность" и "Истязание", сообщили в пресс-службе СУ СК РФ СО.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Как пишет sova.info, в Самарском пансионате для детей-инвалидов сменилось руководство. На должность директора учреждения назначили Елену Тимофееву. Предыдущего уволили после истории с жестоким обращением с детьми.

По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, в отношении бывшего руководителя пансионата Елены Китаевой возбуждено уголовное дело. Кроме того, учреждение массово покидают те сотрудники, которые могли быть причастны к издевательствам над воспитанниками. Они опасаются, что их могут привлечь к ответственности.



"Сейчас в пансионате новый директор. Предпринимаются все необходимые меры, чтобы помощь и забота о воспитанниках всегда были на высоком уровне. Ситуация находится на контроле министерства, общественных организаций и волонтеров", - отметили в Минсоцдеме.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ СО