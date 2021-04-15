В Самаре ветерана Росгвардии поздравили с 90-летием

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14 апреля полковнику в отставке, ветерану войск правопорядка Михаилу Васильевичу Лялину исполнилось 90 лет. Во дворе дома, где живет ветеран, оркестр Управления Росгвардии по Самарской области организовал живой концерт.

В течение часа музыканты под руководством майора Олега Чемоданова исполняли композиции советских авторов, ставшие поистине народными: «Шаланды, полные кефали», «В городском саду», «Майский вальс», а также «Катюшу» и, разумеется, «День Победы». Зрители и соседи ветерана встретили выступление оркестра бурными аплодисментами и благодарили за прекрасное исполнение этих произведений.

От имени командующего Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-полковника Александра Порядина ветерана поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко. Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба и долгих лет жизни.

«Михаил Васильевич – это уникальный человек. Как офицер, отдавший службе в войсках правопорядка 34 года своей жизни, он, безусловно, является примером беззаветного служения Отчизне как для действующих сотрудников и военнослужащих, так и для подрастающего поколения. И нам очень приятно, что он до сих пор полон жизненных сил и энергии. Ведь он – живой свидетель тех далеких событий, ставших уже историей. И его слово, его воспоминания сейчас имеют особую ценность. Именно поэтому нам, сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, хочется, чтобы он как можно дольше мог оставаться в строю и делиться своим уникальным жизненным опытом с подрастающим поколением, - отметил генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Справочно:

Когда началась Великая Отечественная, Михаилу Лялину исполнилось всего 10 лет. Казалось, что война прошла мимо, но, к сожалению, это было не так. В 18 лет пришла и его пора встать на защиту Родины.

В 1949 году Михаила Лялина призвали на службу во внутренние войска. После «учебки» юношу зачислили в подразделение, которое дислоцировалось на Западной Украине, во Львове. Здесь Михаилу Васильевичу пришлось сражаться с бандитами из Украинской повстанческой армии. Это было непростое время, и те, кто участвовал в ликвидации банд националистов, вспоминать о той поре не любят. Противоборство было суровым. Об этом свидетельствует тот факт, что позже, согласно приказу Президиума Верховного Совета, участников тех событий, в том числе Михаила Васильевича и многих его сослуживцев, по статусу приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны.

В октябре 1950 года Михаил Васильевич поступил в Саратовское военное училище, после окончания которого, служил на различных должностях во внутренних войсках. На пенсию полковник Лялин вышел в 1983 с должности замкомбрига и в этом же году создал ветеранскую организацию и стал ее ответственным секретарем.