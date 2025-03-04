В Самаре ветеран СВО помогает создавать беспилотники для отправки на передовую

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В Самаре в небольшой мастерской производят беспилотники «Буревестник» и отправляют в помощь бойцам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. С декабря на передовую уже отправили порядка 1200 дронов. С самого зарождения предприятия частью команды является ветеран СВО и участник программы «Школа героев» Матвей Мартемьянов.

Когда в 2022 году началась специальная военная операция, Матвей, как и многие другие настоящие мужчины, не раздумывая, отправился защищать Родину. На передовой он столкнулся с серьезной угрозой – вражескими беспилотниками, которые использовались для нанесения ударов по российским войскам.

«В начале операции противник имел значительное преимущество в техническом оснащении. Их дроны сбрасывали гранаты, и укрыться от них было крайне сложно. Мы понимали, что нам нужно срочно наращивать свои возможности», – говорит Матвей.

В одном из боев герой получил тяжелое ранение. После возвращения домой обратился в самарский филиал Госфонда «Защитники Отечества», где ему оказали помощь с реабилитацией. Пройдя период восстановления, Матвей решил, что и дальше будет помогать своим, находясь уже здесь, в тылу. Вместе с единомышленниками ему удалось наладить производство беспилотников, которые уже стали важным инструментом в зоне специальной военной операции.

Начало пути было непростым. Несмотря на поддержку инвестора и наличие оборудования, команда столкнулась с трудностями: от задержек в поставках комплектующих до необходимости тестирования готовых изделий.

«Мы не могли отправлять на фронт непроверенные дроны, – рассказывает Матвей. – Постепенно мы наладили процессы, перешли на отечественные комплектующие и создали условия для тестирования».Сегодня мастерская выпускает до 1000 дронов в месяц, и все они отправляются на передовую безвозмездно. Каждый «Буревестник» способен нести до 3,5 кг груза и преодолевать расстояние до 12 км.

«Мы верим, что каждый дрон – это спасенная жизнь. Наша цель – сделать так, чтобы как можно больше солдат вернулись домой», – подчеркивает герой.

Матвей играет ключевую роль в мастерской. Он не только участвует в производстве, но и поддерживает связь с бойцами на передовой, получая от них обратную связь и передавая пожелания инженерам.

В будущем в мастерской планируют увеличить производство до 5000 дронов в месяц и полностью отказаться от импортных комплектующих.

Также Матвей участвует в программе «Школа героев», которая является продолжением президентской - «Время героев» - и реализуется по поручению главы региона. В рамках программы герой совместно с областным Минтруда готовит проект по внедрению обязательного адаптационного курса для трудовых мигрантов.

«Моим наставником в «Школе героев» стала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Павловна Фурсова. Работать в команде нашего губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева очень здорово. Мы, ветераны, видим, что в Самарской области для нас реально делают многое, и это не пустые слова», - отмечает ветеран СВО.

«Школа героев» рассчитана на участников специальной военной операции, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. По решению руководителя области участники проекта уже стали кураторами в муниципалитетах, областном правительстве, один из них возглавил муниципальный район.

Этим летом в Самарской области начнется обучение на втором потоке программы. Подать заявку на участие можно на официальном сайте правительства Самарской области – samregion.ru до 28 марта.

Фото: "Волжская коммуна"