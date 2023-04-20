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В Самаре ведется обработка общественных территорий от клещей и грызунов

20 апреля 2023 16:48
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Крайне важно в местах отдыха населения вовремя провести и обработку от комаров.

Сроки проведения сезонных работ, направленных на предотвращение распространения опасных заболеваний, передающихся клещами, а также мышевидными грызунами, в этом году скорректированы с учетом погодных условий – раннего потепления и начала активности переносчиков инфекций.

Каждый год с установлением теплой погоды реализуется комплекс истребительных мероприятий – дезинсекция и дератизация. Важная задача – не допустить рост численности особей, возникновения очагов геморрагической лихорадки, бруцеллеза, клещевого энцефалита и других заболеваний.

Таким образом, в Самаре подрядчики приступили к обработке территорий почти на 3 недели раньше обычного – мероприятия организованы с начала апреля. Они стали составляющей плана работ в рамках городского месячника по благоустройству и проводятся в несколько этапов.

Неотложные меры предусмотрены для общественных пространств (скверов, парков, набережной), а также крупных транспортных развязок и разделительных газонов.

Так, сегодня подрядчик вышел в сквер Мичурина для орошения поверхностей и истребления членистоногих.

Подрядчик, с которым Департаментом городского хозяйства и экологии заключен муниципальный контракт, имеет опыт проведения таких работ не только в Самаре, но и в других регионах страны.

«В сквере Мичурина, как и на других объектах, для ликвидации клещей применяем эффективный сертифицированный препарат, который хорошо зарекомендовал себя ранее. Все химические средства контактного действия. В необходимых концентрациях они губительны для членистоногих, а для людей, теплокровных животных безопасны, но при соблюдении определенных правил. В частности, нужно исключить прогулки, в том числе с домашними животными, по территориям, которые в целях проведения обработки огорожены сигнальными лентами. После распыления препаратов по периметру требуется подождать, пока обработанная площадка откроется для посещения. Спокойно и безопасно гулять можно через 3 часа. В любом случае необходимо исключить контакт с химическим средством. К примеру, во время прогулки желательно не дотрагиваться до лица и других открытых частей тела во избежание раздражения и аллергических реакций. После прогулки нужно тщательно вымыть руки. Лапы животных также нуждаются в очистке», – прокомментировал представитель подрядной организации Василий Ерниязов.

Поскольку некоторые граждане не реагируют на предупреждающие объявления и призывы не заходить за сигнальные ленты, покинуть места обработки, для минимизации рисков подрядчик старается работать на участках, когда они в большей степени свободны от отдыхающих, например, ранним утром.

К сегодняшнему дню обработка также состоялась на Вертолетной площадке, в сквере по улице Сергея Лазо, в скверах у площади имени В.В. Куйбышева, в сквере Высоцкого и на других общественных территориях. В ближайшие дни подрядная организация планирует охватить работами транспортные развязки в Кировском и Промышленном районах.

Площадь акарицидной обработки согласно контракту с профильным городским Департаментом составит 215 гектаров. Уже обработано порядка 37% городских скверов. В парках и на набережной, где будут трудиться другие подрядчики, к таким мероприятиям приступят 24 апреля.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и во исполнение требований действующего санитарного законодательства крайне важно в местах отдыха населения вовремя провести и обработку от комаров. С активизацией кровососущих насекомых возрастает угроза распространения не менее опасных природно-очаговых инфекций (малярия, лихорадка Западного Нила и др.). По данным многолетних наблюдений, пик численности этих насекомых – начало июня, однако в этом году не исключается более ранний массовый выплод. Делая прогнозы, специалисты ориентируются на завершение паводка, погодные условия. Изначально ликвидация комаров была запланирована на первые числа июня. Но по условиям муниципального контракта возможно внесение коррективов.

 

Фото:   администрация Самары

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