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В Самаре в Струковском саду открыли памятник "Вальс "На сопках Маньчжурии"

12 сентября 2021 17:18
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Памятник представляет собой имитацию старинного входа в сад, на пороге которого автор произведения встречает самарскую девушку.

В День города, 12 сентября, в Струковском саду открыли архитектурно-скульптурную композицию, посвящённую произведению "На сопках Маньчжурии».

Памятник представляет собой имитацию старинного входа в сад, на пороге которого автор произведения встречает самарскую девушку. Арку восстанавливали по архивным чертежам.

"В этом году мы уже провели фестиваль духовых оркестров, и открытие этой арки стало его логическим продолжением. У Самары богатая замечательная история. Создание такой необычной и вдохновляющей композиции призвано увековечить бессмертную музыку, используя язык архитектуры и скульптуры. Уверена, новый монумент органично впишется в эту территорию, радуя самарцев!" — отметила Глава Самары Елена Лапушкина.

Премьера знаменитого русского вальса «На сопках Маньчжурии» состоялась весной 1907 года в Струковском саду. Вальс исполнил духовой оркестр 214-го Мокшанского полка под управлением автора музыки Ильи Шатрова.

 

Фото:    администрация Самары

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