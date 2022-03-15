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В Самаре в СКК «Дворец Спорта» состоится дизайн-сессия «Заботливый регион»

15 марта 2022 14:39
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Участникам сессии предстоит разработать единый клиентоцентричный стандарт информирования граждан обо всех мерах поддержки для жителей Самарской области.

17 марта в 16.00 в СКК «Дворец Спорта» состоится дизайн-сессия «Заботливый регион», направленная на разработку единого стандарта информирования граждан региона о мерах поддержки населения в санкционный период. В формате мозгового штурма участникам сессии предстоит разработать единый клиентоцентричный стандарт информирования граждан обо всех мерах поддержки для жителей Самарской области.

Инициатива проведения сессии была поддержана Главой региона Дмитрием Азаровым 10 марта на заседании Координационного совета по кадровой политике при Губернаторе Самарской области.

«Сегодня в Самарской области различные службы предлагают меры поддержки в период санкций для разных целевых аудиторий. Информация разрознена, находится у разных операторов. В сложившейся ситуации наша общая задача – снизить тревожность граждан, в том числе, за счет централизованного информирования о мерах поддержки, обеспечить заботу региона о его жителях», – отметила в своем докладе Главе региона Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.

Эта инициатива является логичным продолжением федерального проекта «Клиентоцентричность», к которому недавно присоединилась Самарская область.

Принцип ориентации на клиента в сфере оказания государственных услуг является актуальным направлением работы на ближайшие годы. Особенно востребованным он становится сейчас, в период санкций. Вне зависимости от того, куда обратился человек, он должен рассчитывать на быстрый, максимально полный ответ и оперативное решение вопроса.

Оператором сессии выступит АНОО ДПО «Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга»».

К работе в проекте приглашаются служащие органов исполнительной власти, местного самоуправления, Федеральных органов исполнительной власти, подведомственных организаций, уполномоченных на предоставление государственных и муниципальных услуг, региональные и федеральные эксперты, представители общественных организаций.

 

Фото:   соцсети

 

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