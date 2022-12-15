В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»

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16 декабря 2022 года в 10.30 в Самаре (ул. Мичурина, 23А, ВК «Экспо-Волга») в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов». Участники получат уникальную возможность узнать профессиональные ответы на повседневные вопросы о воспитании детей, способах гармонизации отношений в семье. Просветительское мероприятие - Родительские чтения - для самарских родителей пройдет в шестой раз.

Приоритетным направлением работы Правительства Самарской области была и остается всесторонняя поддержка семей с детьми. Социальными мерами поддержки, разработанными на федеральном и региональном уровнях, сегодня пользуется каждый третий житель региона. Больше всего мер поддержки получают семьи с детьми. Среди них не только различные выплаты и пособия, но и нефинансовая помощь. Это различные социальные услуги, социальные сервисы и мероприятия для семей с детьми.

Среди участников встречи: директор ГКУ СО «Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа» Галина Жданова, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Самарской области Константин Доладов, приемные родители, замещающие семьи, кандидаты в замещающие родители, специалисты сферы социальной защиты, служб опеки и попечительства.

В программе мероприятия запланирована работа тематических площадок:

«Мастерская эффективных пап»,

«Игровая мастерская для родителей»,

«Психологическая мастерская для приемных родителей»,

«Проблемы подростков: мастерская для родителей»,

«Мастера Самары детям».

Фото: ru.freepik.com