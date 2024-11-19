В Самаре в рамках ОПМ «Нелегал» полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

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В Самаре в рамках ОПМ «Нелегал» сотрудники полиции на одной из оживленных улиц города выявили нарушения миграционного законодательства.

В отношении 13 человек составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ и трое граждан, не состоящие на воинском учете, доставлены в военный комиссариат.

Сотрудниками Управления МВД России по городу Самаре при содействии бойцов ОМОН Росгвардии по Самарской области проведено мероприятие, направленное на выявление нарушителей среди пассажиров и водителей транспортных средств. Проверка проходила на Южном шоссе. В ходе ее проведения проверено более 50 человек.

При изучении документов водителя и пассажиров в одном из каршеринговых автомобилей полицейские выявили нарушения миграционного законодательства. Аналогичное нарушение зафиксировали и при проверке рейсовых автобусов.

В отношении 13 человек составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Троих граждан Российской Федерации, не состоящих на воинском учете, доставили в военный комиссариат для последующей постановки.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушений, в том числе миграционного законодательства, можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.