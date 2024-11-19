В Самаре в рамках ОПМ «Нелегал» полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом Мишустин напомнил об уже принятых системных решениях по совершенствованию данной сферы.
Мишустин: в России остается большой запрос на повышение качества образования
Почтить память Ивана Воронина на торжественном мероприятии собрались его близкие, учащиеся и преподаватели школы.
В школе № 38 Самары открыли мемориальную доску и «Парту Героя» в честь выпускника - участника СВО
Автор картины самарский режиссер Виктория Гармашова.
В регионе состоится премьера документального фильма «Дмитрий Кабалевский. Прекрасное побуждает доброе»
Самарская область традиционно является регионом с развитой боеприпасной отраслью.  
Вячеслав Федорищева поздравил жителей региона с Днем ракетных войск и артиллерии
В Ростовской области возбудили уголовное дело за хищение денег с банковского счета.
В Ростове искусственный интеллект помог задержать мошенника
Самарцы узнают много нового о жизни и творчестве великого русского композитора, а также услышать отрывки из его самых значимых и интересных произведений.
«Глинка и современность»: СОУНБ приглашает на арт-лекцию
Большую музыкальную программу представили и в Тольятти.
В Самаре побывал 11-й Транссибирский арт-фестиваль
Основная цель форума – подведение итогов работы управляющих компаний за год и обсуждение ключевых вопросов, с которыми они сталкиваются в своей работе.
«ЭнергосбыТ Плюс» принял участие в работе VI форума управляющих компаний Самарской области
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.94
-0.06
EUR 105.46
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семейный квест пройдет в Музее-галерее «Заварка»
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта России
В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в рамках ОПМ «Нелегал» полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

19 ноября 2024 18:50
176
Троих граждан Российской Федерации, не состоящих на воинском учете, доставили в военный комиссариат для последующей постановки.

В Самаре в рамках ОПМ «Нелегал» сотрудники полиции на одной из оживленных улиц города выявили нарушения миграционного законодательства.

В отношении 13 человек составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ и трое граждан, не состоящие на воинском учете, доставлены в военный комиссариат.

Сотрудниками Управления МВД России по городу Самаре при содействии бойцов ОМОН Росгвардии по Самарской области проведено мероприятие, направленное на выявление нарушителей среди пассажиров и водителей транспортных средств. Проверка проходила на Южном шоссе.  В ходе ее проведения проверено более 50 человек.

При изучении документов водителя и пассажиров в одном из каршеринговых автомобилей полицейские выявили нарушения миграционного законодательства. Аналогичное нарушение зафиксировали и при проверке рейсовых автобусов.

В отношении 13 человек составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Троих граждан Российской Федерации, не состоящих на воинском учете, доставили в военный комиссариат для последующей постановки.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушений, в том числе миграционного законодательства, можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
19 ноября 2024  10:32
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
245
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
19 ноября 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
259
в Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
19 ноября 2024  09:36
В Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
261
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
801
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
1200
Весь список