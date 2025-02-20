В Самаре в рамках масленичной недели пройдет более 200 мероприятий

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В этом году масленичная неделя начнется 24 февраля, а завершится традиционным народным праздником «Масленица» в воскресенье, 2 марта. (0+)

Жителей и гостей областной столицы ждут на площади Куйбышева – главной событийной тематической площадке. Здесь сейчас ведется монтаж комплекса «Масленица», в центре которого установят традиционный символ праздника – Маслёну.

«В открытом формате будут представлены лучшие работы конкурса «Самарская Маслена - 2025». Ярмарка «Город мастеров» познакомит с традиционным народным декоративно-прикладным творчеством и ремеслами: лозоплетение, глиняные игрушки, народная кукла, роспись по дереву, керамика, лоскутное шитье, кожевенная мастерская, традиционная вышивка и многое другое. В ярмарке примут участие больше 140 ведущих мастеров из городов Самарской области и соседних регионов », - рассказала руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации города Самара Татьяна Шестопалова.

Для гостей площади будут работать мастерские, где своими руками можно расписать глиняную игрушку, смастерить масленичную куколку, научиться основам вязания, вышивки,ткачества.

Музыкальные поздравления, народные сказки, масленичные пословицы и поговорки будут транслироваться на медиаэкране, оформленном в виде весеннего солнышка. Не обойдется празднование Масленицы и без русских народных забав – ловкость и удаль можно показать в перетягивании каната, ходьбе на ходулях, подъёме на столб с призами, а кубок Масленицы можно выиграть на городошной площадке.

Маленьким посетителям масленичного комплекса будет интересна игровая площадка«Деревенька» - сенный лабиринт с инсталляциями и фигурками домашних животных из сена. После окончания мероприятия сено планируется отправить в конное подразделение полка патрульно-постовой службы полиции Самары.

Гостей масленичного комплекса ожидает вкусное угощение – блины, горячий чай, блюда традиционной народной кухни народов Поволжья.

В целях обеспечения безопасности вход на площадь Куйбышева будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.

Также 2 марта с 12.00 до 15.00 у бассейна ЦСК ВВС для жителей и гостей Самары проведут семейные игровые программы с музыкальным сопровождением, обустроят

фотозоны.

В учреждениях культуры с 25 февраля по 2 марта пройдет больше 150 мероприятий различного формата: мастер-классы, театрализованные представления, конкурсы, выставки, концерты, участниками которых в общей сложности станут 11 000 человек. Кроме того, более 50 мероприятий, посвященных народному празднику «Масленица» пройдут на территории внутригородских районов.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах учреждений культуры или их страничках в социальных сетях.

Фото: администрация Самары