В Самаре устроили судьбу спасенного на мусорном полигоне котенка

163

29 августа в министерстве природных ресурсов Самарской области рассказали о состоянии котёнка, которого обнаружили на свалке. Малыш застрял между обломками старых досок и не мог выбраться самостоятельно.



Беспомощное животное заметил водитель погрузчика и освободил его — инцидент произошёл в конце июля 2025 года. Котёнка сразу отвезли к ветеринару, а затем он попал к сотруднице регоператора АО «Экология».



Сейчас питомец чувствует себя хорошо и прижился в новом доме. Сначала он пугался любых звуков — пережитый стресс, вероятно, оставил свой след, — но со временем адаптировался и познакомился с двумя другими домашними животными, сообщает Самара Город | Новости Самары.