В Самаре установлена мемориальная доска в честь полковника милиции Аркадия Жегалова

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Участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Красной Звезды, А.В. Жегалов возглавлял Дорожный отдел милиции Куйбышевской железной дороги в период с 1956 по 1972 годы.

В Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь ветерана органов внутренних дел на транспорте, участника Великой Отечественной войны полковника милиции Аркадия Васильевича Жегалова. Она установлена на фасаде здания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Инициатива увековечить его память принадлежит руководству, членам ветеранской организации и Общественного совету при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

В мероприятии приняли участие руководители Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и ГУ МВД России по Самарской области, а также родственники А.В. Жегалова, представители Совета ветеранов и Общественного совета при линейном управлении.

Начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Руслан Пантелеев отметил, что Аркадий Васильевич Жегалов был легендарным человеком, который вобрал в себя опыт структур НКВД, МГБ, пограничных войск. "Транспортной милиции повезло, что такой руководитель встал в её главе в годы становления. 16 лет А.В. Жегалов руководил коллективом транспортной милиции Среднего Поволжья, вырастил немало профессионалов. И очень приятно открывать мемориальную доску именно в День транспортной полиции. От своего лица хочу выразить слова благодарности родным Аркадия Васильевича за их согласие на это мероприятие, за ваше участие. И спасибо вам за вашего дедушку".

Выступая перед участниками мероприятия, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников особо отметил, что Аркадий Васильевич Жегалов отдал всю свою сознательную жизнь служению органам правопорядка. "Это действительно подвиг. И те награды, которые он заработал своим трудом, свидетельствуют об этом. Если будет память, значит, он всегда будет жить с нами, жить в наших сердцах.

Мне приятно участвовать в этом мероприятии. И вдвойне приятно, что он служил в Самарском главке, а потом волей судьбы перешёл в транспортную милицию. На самом деле органы внутренних дел - единый организм. Увековечивая память Аркадия Васильевича Жегалова, мы должны об этом помнить.

Я хочу поздравить всех сотрудников, кто работает в подразделениях транспортной полиции, крепкого здоровья, благополучия, успехов, обычного человеческого счастья. Добра и удачи их семьям, близким, родным. И отдельное спасибо ветеранам. Это те люди, которые действительно, будучи на пенсии, вместо того, чтобы отойти от дел, интересуются жизнью подразделения, приходят, дают советы, помогают молодым сотрудникам. И тем самым они тоже живут этим".

Василий Константинович Терехов, представитель Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте:

- Аркадий Васильевич Жегалов был человек очень внимательный к людям. Грамотный, эрудированный, он был для сотрудников как отец. Да, он был строгий, но справедливый. И одной из его лучших черт была именно забота о людях.

Елена Валерьевна Жегалова, внучка Аркадия Васильевича Жегалова, поблагодарила руководство и сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, Совет ветеранов, всех сотрудников Комнаты истории линейного управления за бережное и трепетное отношение к памяти о сослуживцах.

"Мой дедушка Аркадий Васильевич Жегалов был достойным человеком, хорошим семьянином. Он многое нам рассказывал, давал читать правильные книги, смотреть правильные фильмы и быть заботливыми и благодарными. И всегда говорил: "Делайте людям добро".

Поздравляя с Днём сотрудника органов внутренних дел на транспорте и Днём защитника Отечества, Елена Валерьевна пожелала коллективу и ветеранам Средневолжского линейного управления крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Мемориальную доску Торжественно открыли внучка А.В. Жегалова Елена Валерьевна Жегалова и начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Руслан Владимирович Пантелеев.

Стражи порядка, ветераны и общественники почтили минутой молчания память А.В. Жегалова и всех погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Участники мероприятия возложили к мемориальной доске цветы.

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Полковник милиции Аркадий Васильевич Жегалов родился 03 мая (по старому стилю - 20 апреля) 1912 года в г. Чкалове.

С 1929 года до 1935 года работал на предприятиях городов Чкалов и Ленинград. В ноябре 1935 года был призван в Советскую армию и проходил службу в пограничных войсках НКВД СССР. Окончил школу младших командиров, после чего был назначен командиром отделения и одновременно работал парторгом.

Закончил Военно-политическую академию имени В.И. Ленина и получил назначение в пограничные войска НКВД Северо-Западного округа.

В годы Великой Отечественной войны Аркадий Васильевич участвовал в боях на Западном и Северо-Кавказском фронтах. С 1943 по 1946 годы служил заместителем коменданта Московского Кремля. Затем продолжал службу в Дорожном строительном корпусе МВД СССР, Политуправлении пограничных войск МВД СССР, Управлении Министерства государственной безопасности Львовского округа.

В июне 1953 года Аркадий Васильевич назначается заместителем начальника Управления милиции Куйбышевской области.

В 1956 году становится начальником Дорожного отдела милиции на Куйбышевской железной дороге и возглавляет подразделение до ухода на заслуженный отдых в феврале 1972 года.

За период службы полковник милиции Жегалов был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «Трудового Красного Знамени»; медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «50 лет вооруженных сил СССР», «50 лет советской милиции»; знаком «Заслуженный работник МВД СССР».