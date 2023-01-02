В Самаре ушел из жизни участник Сталинградской битвы Сергей Алехин

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В воскресенье, 1 января, на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Сергей Алехин. Об этом сообщил заместитель председателя губдумы Александр Живайкин.

- На войну Сергей Сергеевич ушел 15-летним подростком, вслед за старшим братом. После войны окончил военное училище и 30 лет прослужил в армии. А последние годы был бессменным участником наших патриотических акций. Сергей Сергеевич всегда считал своим долгом встречаться со школьниками, молодежью, рассказывал о войне, службе в армии, о настоящих мужчинах, которые служат своей великой стране, - рассказал Александр Живайкин.

Полковник Сергей Алехин занимался патриотическим воспитанием молодежи, следил за жизнью региона. Летом 2022 года он участвовал в церемонии забора земли из парка Победы, которую передали в музей Снежнянский боевой славы.

Фото: скрин видео / Sovainfо.ru