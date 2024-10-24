В Самаре ученики пожаловались на камеры наблюдения около туалета в лицее

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Они сообщили об этом главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Она опубликовала скрины обращений у себя в телеграм-канале.

На фотографиях видно, что камера в лицее установлена напротив двери мужского туалета. Школьники спрашивают о законности такого расположения и просят принять меры, пишет Сова.

В самарском департаменте образования сообщили, что видеонаблюдение установлено для пресечения порчи имущества и контроля запрета курения. Радиус обзора не захватывает туалетные кабинки.

- В настоящий момент камеры демонтированы до согласования их установки с родительской общественностью. Двери кабинок в туалетах (мужском и женском) находятся в исправном состоянии, - говорится в сообщении.