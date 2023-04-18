В Самаре Центр управления регионом провел для полицейских обучающий семинар

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Сотрудникам пресс-службы самарского главка полиции и инспекторам по связям с общественностью при территориальных ОВД рассказали об особенностях ведения госпаблика.

В Главном управлении МВД России по Самарской области старший специалист по социальным коммуникациям Центра управления регионом Ольга Морозова провела обучающий онлайн-семинар по специфике ведения официального государственного сообщества в социальных сетях для сотрудников пресс-службы областного главка полиции и сотрудников, отвечающих за взаимодействие со средствами массовой информации при всех территориальных органах внутренних дел Самарской области в режиме видеоконференцсвязи.

В начале мероприятия Ольга Михайловна рассказала присутствующим о деятельности Центра управления регионом, обозначив его основную задачу - обеспечение быстрой и результативной коммуникации между органами власти и жителями области. Теперь представители ведомств оперативно реагируют не только на прямые обращения граждан в социальных сетях, но и на информацию, выявленную в комментариях и других общедоступных источниках. Сообщения жителей Самарской области фиксируют автоматическая система мониторинга «Инцидент Менеджмент» и Платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» - это основные инструменты работы ЦУР. Каждое поступившее сообщение обрабатывается кураторами Центра и направляется для реагирования в соответствующее министерство, муниципалитет, ресурсоснабжающую организацию или даже управляющую компанию.

Чуть больше часа Ольга Михайловна рассказывала полицейским о специфике ведения официальных аккаунтов, об основных критериях работы администраторов госпабликов и общения в социальных сетях:

«Сейчас основной объем информации переносится в социальные сети, где она расходится довольно быстро и зачастую носит негативный характер или даже является фейком. В тоже время мы понимаем, что инфоповоды, размещенные в сети Интернет требуют незамедлительного реагирования, поэтому, когда все государственные органы имеют свои аккаунты в соцсетях, им необходимо уметь общаться в социальных сетях, не допускать конфликтов, стараться объяснить и донести до граждан свою точку зрения и, конечно же, быть на постоянной связи с ними».

С помощью презентации на наглядных примерах сотрудники пресс-службы разобрали основные критерии при отработке поступивших от жителей Самарской области сообщений. Кроме того, Ольга Михайловна дала советы по выходу в новые форматы донесения информации и конкретизировала основные направления продвижения сообщества, а также уделила внимание разработке алгоритма наполнения контентом новостной ленты госпаблика.